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Клип режиссера из Осетии вышел в финал КлипFest
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Клип режиссера из Осетии вышел в финал КлипFest 

Sputnik Южная Осетия 47 минут назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 9 июн — Sputnik. Работа молодого режиссера из Осетии Алана Алборова прошла в финал крупнейшего российского фестиваля видеоклипов КлипFest. Об этом рассказал сам режиссер и сценарист клипа на своей официальной странице в Instagram.
"Друзья, я вышел в финал крупнейшего российского фестиваля видеоклипов. Обладатель максимального количества лайков и просмотров будет объявлен победителем в номинации «приз зрительских симпатий» на церемонии 18 июня", — написал Алборов в подписи к фото.
Фестиваль КлипFest существует с 2006 года, собирая всех, кто снимает музыкальное видео в любых жанрах, форматах и художественных формах. Победитель конкурса в текущем году будет объявлен 18 июня в Москве.
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