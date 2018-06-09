Клип режиссера из Осетии вышел в финал КлипFest

ЦХИНВАЛ, 9 июн — Sputnik . Работа молодого режиссера из Осетии Алана Алборова прошла в финал крупнейшего российского фестиваля видеоклипов КлипFest. Об этом рассказал сам режиссер и сценарист клипа на своей официальной странице в Instagram.

"Друзья, я вышел в финал крупнейшего российского фестиваля видеоклипов. Обладатель максимального количества лайков и просмотров будет объявлен победителем в номинации «приз зрительских симпатий» на церемонии 18 июня", — написал Алборов в подписи к фото.

Фестиваль КлипFest существует с 2006 года, собирая всех, кто снимает музыкальное видео в любых жанрах, форматах и художественных формах. Победитель конкурса в текущем году будет объявлен 18 июня в Москве.