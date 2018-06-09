Актера Охлупина похоронят на Троекуровском кладбище

Российского актера театра и кино, народного артиста РСФСР Игоря Охлупина похоронят на Троекуровском кладбище 11 июня 2018 года

Отпевание пройдет 11 июня в 10:30 в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Об этом АГН «Москва» сообщили в пресс-службе Московского академического театра им. В. Маяковского.

«В 12:00 начнется церемония прощания с актером в родном театре, где он проработал 58 лет. Похороны состоятся в 14:00 на Троекуровском кладбище.

Охлупин скончался 9 июня в Москве.

На сцене театра им. В. Маяковского он сыграл несколько десятков ролей. В том числе в спектаклях текущего репертуара театра им. В. Маяковского: «Кавказский меловой круг», «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Мертвые души» и «Женитьба».