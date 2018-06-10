Церемония закрытия «Кинотавра» проходит в Зимнем театре Сочи 

Фильмом закрытия «Кинотавра»-2018 станет «Дело Собчака» режиссера Веры Кричевской. Соавтором сценария стала Ксения Собчак. Зрители увидят историю первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, рассказанную его семьей, соратниками и врагами. В фильме представлены записи бесед с президентом Владимиром Путиным и российскими политиками Анатолием Чубайсом, Алексеем Кудриным, Борисом Немцовым.
Кроме того, после завершения фестиваля на Театральной площади покажут фильм Данилы Козловского «Тренер».
Позже на пляже состоится торжественный прием по случаю закрытия.
В 00:30 на Театральной площади покажут фильмы-победители в номинации «Короткий метр».
Напомним, 2 июня в Сочи открылся 29 российский фестиваль «Кинотавр». Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» о молодых годах Виктора Цоя открыл кинофестиваль.