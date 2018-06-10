Церемония закрытия «Кинотавра» проходит в Зимнем театре Сочи

Кроме того, после завершения фестиваля на Театральной площади покажут фильм Данилы Козловского «Тренер».

Позже на пляже состоится торжественный прием по случаю закрытия.

В 00:30 на Театральной площади покажут фильмы-победители в номинации «Короткий метр».