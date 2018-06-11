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В Сочи подвели итоги «Кинотавра»
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В Сочи подвели итоги «Кинотавра» 

Авторадио 5 часов назад
Фото: Новая Кубань
За главный приз 29-го кинофестиваля боролись 12 картин. Кроме того, впервые за много лет жюри отдельно оценивало работы режиссеров-дебютантов. Абсолютным триумфатором «Кинотавра» стала картина Натальи Мещаниновой «Сердце мира» о ветеринаре, работающем на охотничьей станции в лесной глуши. Он мечтает стать своим для начальника и его близких. Драма получила также приз Гильдии кинокритиков и награду за лучшую мужскую роль.
После церемонии закрытия киносмотра в зимнем театре Сочи показали документальный фильм Веры Кричевской и Ксении Собчак «Дело Собчака».
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