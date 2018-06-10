С. Собянин поздравил с 60-летним юбилеем режиссера С. Урсуляка.

«К этому знаменательному жизненному рубежу вы подошли в полном расцвете вашего режиссерского таланта, который находит воплощение в замечательных фильмах, украшающих современный российский кинематограф. Созданные вами картины имеют богатую историческую и литературную основу, потрясают игрой актеров и вызывают большой интерес у миллионов зрителей. Ваше внимание к деталям — в лучших традициях отечественной режиссерской школы», — говорится в телеграмме.

С. Урсуляк родился 10 июня 1958 г. в Петропавловске-Камчатском. В 1979 г. окончил актерское отделение Театрального училища им. Б. Щукина, в 1993 г. — Высшие курсы сценаристов и режиссеров. В 1979-1991 гг. С. Урсуляк был актером московского театра «Сатирикон». Как кинорежиссер дебютировал в 1993 г. с фильмом «Русский регтайм», за который был удостоен премии Москвы. В 2007 г. вышел его военный детективный сериал «Ликвидация», который был отмечен премиями «Золотой орел» и ТЭФИ. Также С. Урсуляк работал на телевидении. В 1995-1996 гг. он был режиссером телепрограммы «Я и моя собака», в 1999-2000 гг. — режиссером документального цикла «Новейшая история». В 2016 г. ему была присуждена Государственная премия России в области литературы и искусства.