Ещё
С. Собянин поздравил с 60-летним юбилеем режиссера С. Урсуляка.
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

С. Собянин поздравил с 60-летним юбилеем режиссера С. Урсуляка. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 60-летним юбилеем режиссера Сергея Урсуляка. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте мэра столицы.
«К этому знаменательному жизненному рубежу вы подошли в полном расцвете вашего режиссерского таланта, который находит воплощение в замечательных фильмах, украшающих современный российский кинематограф. Созданные вами картины имеют богатую историческую и литературную основу, потрясают игрой актеров и вызывают большой интерес у миллионов зрителей. Ваше внимание к деталям — в лучших традициях отечественной режиссерской школы», — говорится в телеграмме.
С. Урсуляк родился 10 июня 1958 г. в Петропавловске-Камчатском. В 1979 г. окончил актерское отделение Театрального училища им. Б. Щукина, в 1993 г. — Высшие курсы сценаристов и режиссеров. В 1979-1991 гг. С. Урсуляк был актером московского театра «Сатирикон». Как кинорежиссер дебютировал в 1993 г. с фильмом «Русский регтайм», за который был удостоен премии Москвы. В 2007 г. вышел его военный детективный сериал «Ликвидация», который был отмечен премиями «Золотой орел» и ТЭФИ. Также С. Урсуляк работал на телевидении. В 1995-1996 гг. он был режиссером телепрограммы «Я и моя собака», в 1999-2000 гг. — режиссером документального цикла «Новейшая история». В 2016 г. ему была присуждена Государственная премия России в области литературы и искусства.
Агентство «Москва»: последние новости
Пиратские копии фильма «Анон» удалили со 169 интернет-ресурсов Прощание с актером И.Ляхом состоится 11 июня в Подмосковье Заявки на съемки картин И.Учителя и Р.Гигинеишвили рассмотрят на заседании Московской кинокомиссии 16 мая
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые скандальные эротические сцены в истории кино15
Как спивался Георгий Бурков: правда и мифы39
Наталья Орейро станцевала в кокошнике1
Что вырезали из «Место встречи изменить нельзя»12
Почему Безруков стал так много пить15
Видео
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
02:53
Красотка на всю голову или фитнес головного мозга
Кино
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
02:48
5 причин посмотреть «Мир Юрского периода 2»
Кино
03:04
Майк Шинода поделился треком и клипом «Ghоsts»
Концерты
05:14
Кого считают главными капризулями Голливуда
Кино
02:55
Владимиру Этушу предсказали убийство
Кино
10:01
Почему «Оскар» вручают не тем, кто его заслужил
Кино
06:13
Как коварные роли топят карьеры артистов
Кино
04:27
Селена Гомес выпустила клип на песню Back to You
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение