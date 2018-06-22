Уик-энд в кино: 5 причин посмотреть «8 подруг Оушена»

Рассказываем, почему имеет смысл посмотреть новый фильм «8 подруг Оушена». Ниже — 5 главных причин.

Джорджем Клуни и Во-первых, «Одиннадцать друзей Оушена» Стивена Содерберга Брэдом Питтом вышел на экраны 17 лет назад — в далёком 2001 году. Режиссер выпустил и сиквел, и триквел, и на этом остановился. Последний фильм «Тринадцать друзей Оушена» мы видели в кино в 2007 году. В общем, у нас было время соскучиться, и вот наконец выходит спин-офф этой криминальной комедии, точнее, его женская версия. Что уже само по себе очень любопытно!

Во-вторых, Стивен Содерберг хоть и уступил режиссёрское кресло номинанту на «Оскар» Гэри Россу , сам выступил сопродюсером проекта.

Яркая мужская роль досталась британскому комедийному актеру и телевизионному ведущему Джеймсу Кордену . Великолепно сыгранный ансамбль и увлекательный план ограбления вряд ли оставит кого-нибудь равнодушным. Мне показалось, такого не было со времён «Роковой женщины» Брайана Де Пальма

В-четвёртых, просмотр доставит удовольствие не только фанатам актрис, поклонникам франшизы и любителям жанра криминальной комедии, но и тем, для кого мода и стиль — не пустой звук. Наряды каждой из героинь проекта можно разглядывать бесконечно, особенно те, которые они надевают на Met Gala. К примеру, Дебби Оушен (Сандра Буллок) практически весь фильм в чёрном (она в трауре по брату Дэнни Оушену), но на балу на ней фантастическое платье Alberta Ferretti, которое было создано специально для это фильма.

Гардероб Лу Миллер (Кейт Бланшетт) — это просто иллюстрация того, как миксовать в гардеробе Burberry c H&M и винтажными украшениями. Сара Полсон в чёрном платье Prada, как и Рианна в красном платье Zac Pozen несомненно войдут в топ лучших модных образов в кино, как и многомиллионное колье Сartier, в котором героиня Энн Хэтэуэй приходит на Met Gala.