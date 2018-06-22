5 причин посмотреть «8 подруг Оушена»

Рассказываем, почему имеет смысл посмотреть новый фильм «8 подруг Оушена». Ниже — 5 главных причин.
Во-первых, «Одиннадцать друзей Оушена» Стивена Содерберга с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом вышел на экраны 17 лет назад — в далёком 2001 году. Режиссер выпустил и сиквел, и триквел, и на этом остановился. Последний фильм «Тринадцать друзей Оушена» мы видели в кино в 2007 году. В общем, у нас было время соскучиться, и вот наконец выходит спин-офф этой криминальной комедии, точнее, его женская версия. Что уже само по себе очень любопытно!
Во-вторых, Стивен Содерберг хоть и уступил режиссёрское кресло номинанту на «Оскар» Гэри Россу, сам выступил сопродюсером проекта.
В-третьих, актёрский состав! В главных ролях обладательницы «Оскара» и «Золотого глобуса» Сандра Буллок и Кейт Бланшетт (так и напрашивается аналогия с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом). Компанию им составили: обладательница «Оскара» и «Золотого глобуса» Энн Хэтуэй, обладательница «Золотого глобуса» Сара Полсон, номинантка на «Эмми» Минди Кейлинг, номинантка на «Оскар» и «Золотой глобус» Хелена Бонем Картер и обладательница «Грэмми» Рианна.
Яркая мужская роль досталась британскому комедийному актеру и телевизионному ведущему Джеймсу Кордену. Великолепно сыгранный ансамбль и увлекательный план ограбления вряд ли оставит кого-нибудь равнодушным. Мне показалось, такого не было со времён «Роковой женщины» Брайана Де Пальма.
В-четвёртых, просмотр доставит удовольствие не только фанатам актрис, поклонникам франшизы и любителям жанра криминальной комедии, но и тем, для кого мода и стиль — не пустой звук. Наряды каждой из героинь проекта можно разглядывать бесконечно, особенно те, которые они надевают на Met Gala. К примеру, Дебби Оушен (Сандра Буллок) практически весь фильм в чёрном (она в трауре по брату Дэнни Оушену), но на балу на ней фантастическое платье Alberta Ferretti, которое было создано специально для это фильма.
Гардероб Лу Миллер (Кейт Бланшетт) — это просто иллюстрация того, как миксовать в гардеробе Burberry c H&M и винтажными украшениями. Сара Полсон в чёрном платье Prada, как и Рианна в красном платье Zac Pozen несомненно войдут в топ лучших модных образов в кино, как и многомиллионное колье Сartier, в котором героиня Энн Хэтэуэй приходит на Met Gala.
И в-пятых, конечно, музыка. Как и в трёх фильмах о Дэнни Оушене, здесь саундтрек — это по сути отдельный персонаж. На этот раз за музыку отвечает молодой англичанин Дэниэл Пембертон, дважды номинированный на «Золотой глобус».