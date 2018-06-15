Курьез с развратным платьем Рианны пришелся по душе фанатам

Тысячи гостей и участников премьеры фильма «8 подруг Оушена» оказались свидетелями пикантного конфуза. Знаменитая певица Рианна, которая исполнила одну из ролей в картине, не могла спрятать от посторонних глаз свои пышные прелести. Грудь так и норовила выпрыгнуть из платья, сообщает издание Дни.ру.

Ловить свой бюст поп-диве пришлось целый вечер из-за неудобного откровенного платья. Наряд золотистого цвета с глубоким декольте Poiret, больше похожий на кусок фольги, для Рианны создал дизайнер Мэл Оттенберг. При пошиве он учитывал желание певицы «пользоваться своей грудью по полной, пока годы и гравитация не заставят их потерять форму».

Поклонники в свою очередь оценили смелый выбор певицы, написав в Instagram, что ей не стоит скрывать свою красоту.

— Я впечатлен! Ты прекрасна!

— Готов целыми днями смотреть на твои фото.

— Не скромничай, у тебя прекрасная фигура, — подбодрили фанаты Рианну.

Ранее Пятый канал сообщал, что одержимый поклонник проник в дом Рианны, чтобы заняться с ней сексом.