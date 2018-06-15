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Курьез с развратным платьем Рианны пришелся по душе фанатам
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Курьез с развратным платьем Рианны пришелся по душе фанатам 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Тысячи гостей и участников премьеры фильма «8 подруг Оушена» оказались свидетелями пикантного конфуза. Знаменитая певица Рианна, которая исполнила одну из ролей в картине, не могла спрятать от посторонних глаз свои пышные прелести. Грудь так и норовила выпрыгнуть из платья, сообщает издание Дни.ру.
Ловить свой бюст поп-диве пришлось целый вечер из-за неудобного откровенного платья. Наряд золотистого цвета с глубоким декольте Poiret, больше похожий на кусок фольги, для Рианны создал дизайнер Мэл Оттенберг. При пошиве он учитывал желание певицы «пользоваться своей грудью по полной, пока годы и гравитация не заставят их потерять форму».
Поклонники в свою очередь оценили смелый выбор певицы, написав в Instagram, что ей не стоит скрывать свою красоту.
— Я впечатлен! Ты прекрасна!
— Готов целыми днями смотреть на твои фото.
— Не скромничай, у тебя прекрасная фигура, — подбодрили фанаты Рианну.
Ранее Пятый канал сообщал, что одержимый поклонник проник в дом Рианны, чтобы заняться с ней сексом.
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