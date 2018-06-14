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Рианна в платье из «мятого золота», Баллок с декольте до пояса и другие звезды на премьере «8 подруг Оушена» в…
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Рианна в платье из «мятого золота», Баллок с декольте до пояса и другие звезды на премьере «8 подруг Оушена» в… 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Певица Рианна поразила очередным откровенным нарядом на лондонской премьере фильма «8 подруг Оушена».
Платье, будто бы сложенное из листа мятого золота, едва не выронило из декольте пышную грудь Рианны. Не менее откровенным оказался и наряд Сандры Баллок — платье Zuhair Murad со сверхсмелым декольте до пояса. А вот Сара Полсон, их коллега по съемочной площадке «8 подруг Оушена», предпочла скромное розовое облачение.
Больше узнать о фильме «8 подруг Оушена» и купить билет на нужный сеанс можно на сайте «Афиши».
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Фото:Instagram, Global Look Press / Ferdaus Shamim, Chris Joseph
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