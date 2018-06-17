Выпадающая из декольте грудь, супермини и другие провалы звезд на прошедшей неделе

Мы в очередной раз убедились, что чрезмерное оголение женщин не красит, особенно если наряд выбран неудачно. Рианна с буквально вываливающейся их платья грудью и Наталья Бочкарева в тесном наряде с очень короткой юбкой выглядели так себе. И — да, мы сравнили Рианну и Наталью Бочкареву.

Рианна

Рианна пришла на премьеру фильма «8 подруг Оушена» в платье, похожем на мятую золотую фольгу. Певица, сыгравшая в картине опасную воровку, в последнее время регулярно попадает в таблоиды из-за того, что располнела и становится все менее похожей на себя стройную-юную. На этот раз пышная грудь Рианны буквально вываливалась из странного платья, певица то и дело заправляла ее обратно и выглядела так, как будто собирается покормить ребенка, но ей мешают фотографы и гости премьеры.

Наталья Бочкарева

Наталья Бочкарева наоборот недавно похудела и теперь слишком уж отчаянно пытается демонстрировать постройневшую фигуру. К примеру, на красных дорожках фестиваля «Кинотавр» короткие юбки едва прикрывали прелести актрисы.

Виктория Толстоганова и Алена Свиридоава повились на закрытии «Кинотавра» в одинаковых платьях-сетках Jil Sander. Только Алена надела под него соблазнительное белье, а Виктория сплющила грудь коротким платьем-бюстье. Похожи были девушки в одном — обеим наряд не шел и обеих не скрасил.

Странноватеое ассиметричное платье со спадающими с плеч бертельками, детская сумочка и квадратные туфли — судя, по наряду, Наталья Ионова старалась выглядеть одновременно сексуально, нестандартно и мило, Получилось так себе.

Розанна Пансино

Розанна Пансино в своем ассиметричном детском комбинезончике и туфлях с меховой опушкой могла бы составить прекрасную компанию Наталье Ионовой. Девушки как будто одевались вместе.

Райдел Линч

Горчичное платье с восточными принтами на Райдел Линч нас тоже как-то не впечатлило.

Пом Клементьефф

Если бы Пом Клементьефф смыла с себя дикие кричащие тени, сняла нелепые сережки с рисунками в виде летящих чаек и вместо кислотной блузки с бантом на груди надела что-то более адекватное, возможно, она выглядела бы не так уж и плохо.

Мы так и не поняли, зачем актриса Марианна Палка решила продемонстрировать всем, что у нее обвисшая грудь, далекий от идеала живот, а носит она бабушкины трусы неопределенного оттенка.

Обычно нам очень нравится, как Кейт Бланшетт выглядит на красных дорожках. Но не на этот раз. В топе с перьями актриса была похожа на промокшего серого голубя, случайно залетевшего на светское мероприятие.

Ольга Бузова появилась на вручении Премии МУЗ-ТВ в образе то ли принцессы, то ли зефирки. Правда, когда телеведущая выехала на красную дорожку на коне, в своем платье со шлейфом она скорее напоминала кентавра.

Саре Полсон давно пора вести курс, на котором она будет рассказывать девушкам, как изуродовать себя с помощью одежды и макияжа. Талантливая актриса и красивая женщина, Полсон снова выглядела на красной дорожке, как фрик с, мягко говоря, нестандартной внешностью.

Анастасия Решетова выглядела на красной дорожке Премии МУЗ-ТВ очень даже симпатично и соблазнительно, а вот спутник подкачал. Неужели Тимати не мог подобрать костюм по размеру? И что за нелепый огромный розовый галстук?!

Текст: Роман Страстный

Фото: пресс-служба, globallookpress