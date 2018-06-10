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Урсуляк поделился основой успеха на съемочной площадке
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Урсуляк поделился основой успеха на съемочной площадке 

Вести.Ru 57 минут назад
Большому российскому кинорежиссеру Сергею Урсуляку — 60. Он создал такие любимые всеми ленты, как «Тихий дон», «Жизнь и судьба», «Ликвидация». Все эти картины были сняты с участием телеканала «Россия 1», и на нашем же телеканале с большим успехом прошли их премьеры. Актеры работают с Сергеем Урсуляком с большим удовольствием, а к юбилею не перестают говорить теплые слова. Сам режиссер в своей день рождения строит планы на будущее и мысленно уже в новых проектах. Как работает Сергей Урсуляк и что скоро собирается снимать?
10 июня Урсуляку — 60. Маковецкому — через три дня. Познакомились, когда заканчивали Щукинское, но в каждой сцене до сих пор два Сергея все время новые. Ну, кто еще решится заправить народному артисту Маковецкому спортивные штаны в ботинки, вставить серебряные зубы и сделать мешки под глазами?!
Сейчас Сергей Урсуляк целыми днями — в монтажной. Готовит новый фильм — «Ненастье». Он выйдет на канале «Россия 1» осенью. Столько наград, столько достижений, столько успеха, а внутри тревога, словно первый фильм снимает.
"Ненастье" — фильм о тех, кто после войны в Афганистане вернулся домой и попал в те самые 90-е, когда страна, за которую они воевали, исчезла с карты Земли.
"Это история о ребятах, вернувшихся в свои дома и заставших перемену в нашей стране, когда начались перестройка и все последующие события. Всегда интересно рассматривать героев на каких-то сломах исторических, люди проявляются такими, какие они есть", — говорит режиссер.
На площадке помогают те, с кем работает уже десятилетиями. Достаточно одной интонации — оттуда, из черно-белой Одессы.
"Ликвидация" — фильм, из которого целые фразы пошли в народ.
"Я помню, что он дал мне несколько первых серий, и мы все девять за ночь посмотрели. Я утром ему звоню: давай следующие. И мы досмотрели до конца эту историю. Одесситы, которые были с нами, не имели никаких претензий по части говора одесского и атмосферы", — вспоминает режиссер, народный артист России Владимир Машков.
"Я перед съемками весь свой текст, который был написан, перепроверял на одесситах. Серьезно. Я знал, где они собираются, их не очень много остается, к сожалению. Но Сережа Урсуляк — это тот случай, когда очень жестко за этим наблюдал, чтобы не было перебора", — рассказал народный артист РФ Сергей Маковецкий.
"После того как закончились съемки, я так напугался, когда вернулся в Москву, а мы снимали долго, месяцев девять. И я вернулся в Москву я пришел в театр в Табакову. И говорю: ну, шо, нормально все? И я понял, что я так все время буду разговаривать", — смеется Владимир Машков.
Актер до сих пор хранит фотографию Сергея Урсуляка со съемок «Ликвидации» с мокрой тряпкой на голове.
"Это у Сергея Владимировича Урсуляка, моего любимого режиссера, в один из дней был солнечный удар. Он упал. Мы могли тогда потерять великого режиссера. Мы привели его в чувство. Он очень мужественно продолжал съемку. Завернул голову холодным полотенцем", — рассказал Машков.
Гоцман рождался прямо на съемках. Рядом с Сергеем Урсуляком на площадке был его педагог с режиссерских курсов Владимир Меньшов. К тому уже мэтр, получивший «Оскара», пришел играть Маршала Жукова, фактически сосланного Сталиным в послевоенную Одессу.
"Когда мы начали съемки в кабинете Жукова, то там висел портрет, который я никогда не видел. Это портрет из 30-х годов, который тогда, видимо, был популярен, но война резко переменила, и Сталин стал в маршальской форме и так далее. И я настойчиво ему говорил: это неправильно, я таких портретов я не видел, а я вырос до 14-ти лет при Сталине, не было таких. И он остановил съемку и нашел тот портрет, который висит в сцене, где наш, так сказать, немой поединок со Сталиным, он на меня оттуда смотрит", — сказал режиссер, народный артист России Владимир Меньшов.
"Сергей Владимирович фантастически молодой, смешной, забавный, шутник, — признается заслуженный артист России Михаил Пореченков. — Он пытается из того, что ты умеешь, добыть еще то, что ты не умеешь, то, что ты не знаешь, что ты умеешь. Поэтому он пытается из актера достать те самые глубинные и очень ценные крупинки, которыми потом и запомнятся эта роль и этот актер".
В фильме «Сочинение ко Дню Победы» на съемочной площадке Урсуляка разом собрались три величайших актера: Михаил Ульянов, Вячеслав Тихонов и Олег Ефремов. Фильм — благодарность ветеранам, которые в самых диких ситуациях борются за честь и достоинство.
"Ульянов с Ефремовым встречались, мне кажется, даже не столько, чтобы сниматься, сколько, чтобы обсудить насущные проблемы театра, кино, жизни и так далее", — вспоминает Урсуляк.
Ветераны отправляются к незадачливому сыну одного из них, которого герой Тихонова с детства не видел.
Еще одна этапная картина Урсуляка — экранизация романа-эпопеи «Тихий Дон». Народ о картине говорил еще до того, как она вышла на экран.
"Когда мы на Дону работали, местные люди выносили нам огромное количество утвари, костюмов, каких-то мелочей. В частности, серьга у Маковецкого — настоящая серьга, ей лет 200", — пояснил Сергей Урсуляк.
Ему всегда важна подлинность во всем, поэтому съемки проходили прямо на Дону. Построили фактически целую станицу.
"Тихий Дон" — это произведение краеугольное для нашей страны. Таких романов за последние 200 лет, может, 10-12, не больше. Мне кажется, это важнейшее произведение, многое объясняющее и в нашей жизни прошлой, и в нашей жизни сегодняшней", — отметил Урсуляк. Фильм — о том, что никакое хорошее дело не стоит человеческой крови и человеческих драм, что когда из лучших побуждений делаются чудовищные вещи, не надо ждать счастья.
Интерес к людям на сломе проявляется и в экранизации романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Невероятное соединение психологии и по— новому снятых батальных сцен. Окопная правда. И как всегда — внимание к актерам. Одну из главных ролей в фильме сыграла жена Урсуляка Лика Нифонтова, народная артистка РФ.
"Это мечта для актрисы — сыграть такую роль, и я безмерно ему благодарна, что он мне это доверил. Мне было очень страшно, я даже не заикалась по поводу того, что он мне предложит это, потому что это так сложно было", — вспоминает Нифонтова.
Любить актеров — говорит Урсуляк — основа успеха на съемочной площадке. Кадры со съемок картины «Жизнь и судьба». Тридцатиградусный мороз. Техническая пауза.
Москва. «Мосфильм». Под открытым небом здесь построена огромная декорация старой Москвы. Каждое из зданий по-своему стилизовано под старину. А внутри в некоторых из зданий есть свое убранство, тоже для съемок, а в некоторых — просто деревянный каркас — и ничего лишнего. Именно здесь снимали некоторые сцены знаменитого сериала Урсуляка «Исаев».
История разведчика Исаева и его первых заданий. Он пресекает контрабанду ценностей Гохрана, потом уезжает за границу.
"Задача хорошего кино — в том, что надо жизнь и людей лучше делать. В это, может быть, никто не верит, но это так. Пусть на тот момент, пока ты с этим соприкасаешься. Это немаловажно, поверьте мне. И самое главное, что хорошее кино, спектакль, книга, музыка, они смягчают нравы. Большая беда сегодняшнего времени — в огромной жестокости нравов. Мы очень не любим друг друга, я бы так сказал. А хорошее кино, музыка, театр, книга дают нам возможность друг друга полюбить хоть немножко", — подчеркнул Сергей Урсуляк.
И не почувствовать это невозможно.
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