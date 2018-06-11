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Итальянский режиссер поговорил с воронежцами на запретные темы
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Итальянский режиссер поговорил с воронежцами на запретные темы 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Итальянский режиссер Пиппо Дельбоно привез в Воронеж свои «Июньские истории» — спектакль в жанре сторителлинг, где автор, актер, режиссер и герой событий — один человек.
Жизнь Пиппо не назовешь легкой: запретная любовь, наркотики, СПИД, потеря здоровья поломали его жизнь и в то время возвели его в статус признанного режиссера, даже гения. Обо всем этом, а также о запретной любви, принесшей о боли потери, о дорогих и об ужасных людях, о своем театре как спасении, он рассказывает воронежцам со сцены Камерного театра.
«Я делаю это, чтобы спасти самого себя от боли и от жизни. С одной стороны, я очень счастливый человек. Я сделал тот театр, который хотел, работал с уникальными людьми. Но с другой стороны, у меня в жизни были очень болезненные моменты, особенно связанные с людьми. Все мое сумасшествие, на котором я строю свое искусство и которое дало мне возможность стать знаменитым и важным, смело меня с ума в реальной жизни», — рассказывает режиссер.
Сегодня он ставит спектакли о самых темных сторонах жизни. В его театре на сцену выходят люди с синдромом Дауна и психиатрическими заболеваниями, беженцы, участники войн.
«Я не делаю это, чтобы спровоцировать публику, как-то шокировать. Мои спектакли — это чистый акт любви», — говорит Пиппо.
К концу довольно депрессивного и тяжелого двухчасового монолога очень тяжело не заразиться этой меланхолией. «Июньские истории» заканчиваются рассказом о встрече с Бобо. Своего главного актера — глухонемого и неграмотного карлика — Пиппо встретил в психиатрической больнице, откуда забрал его и погрузил в театральный мир. Его искренность, непосредственность и способность впитывать в себя, по словам Дельбоно, делают его великим актером. Познакомились с Бобо и воронежские зрители. В конце спектакля он выходит на сцену только за тем, чтобы искупаться в аплодисментах зала. И приходит понимание, что как бы любовь не ломала и калечила, она того стоит.
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