Тео Ю: Во время подготовки к роли Цоя я практически сошел с ума

— Как вы узнали о фильме и как получилось так, что роль Цоя досталась вам?

— Я узнал о фильме, когда мой друг, корейский режиссер Руслан Парк, позвонил мне и рассказал, что очень известный русский режиссер хочет снять фильм о Викторе Цое, о его молодости, 1980-х годах… Так и начался кастинг. Он спросил, знаю ли я каких-нибудь молодых актеров, которые смогли бы сыграть Цоя. Я ответил, что не знаю никого, но если я найду кого-нибудь, то обязательно сообщу.

Я даже не думал о том, что я смогу сыграть эту роль, потому что совершенно не похож на Цоя внешне, я ниже его. Но неделю спустя после звонка мой друг подтолкнул меня на то, чтобы прислать свои фото. И я это сделал. Еще через какое-то время продюсеры попросили прислать видео, как я играю на гитаре. Я снял и его. И потом, по прошествии еще одной недели, меня пригласили на прослушивание в Москве.

Это был мой первый визит в город. Я приехал ровно на 24 часа, только ради прослушивания. Вот так я и стал Цоем.

Тео Ю в роли Виктора Цоя // Кадр из фильма Кирилла Серебренникова «Лето»

— Вы знали что-нибудь о Цое до фильма?

— Да, я узнал о Цое за 10 лет до съемок, потому что меня всегда интересовали люди с корейскими корнями, которые стали знаменитыми и успешными в других странах. Например, основатель видеоарта Нам Джун Пэк один из них.

— Как вы готовились к роли?

— У меня было только три с половиной недели для того, чтобы подготовиться к роли, поэтому я практически сошел с ума: за это время мне нужно было выучить всю русскую фонетику, 9 песен и весь сценарий. Его я разделил на части и повесил на стены своего отеля, чтобы сценарий все время был перед глазами.

Мне пришлось сделать очень строгое расписание, чтобы организовать свое время. Так что я старался повторять каждый звук и каждое слово до тех пор, пока не перестал испытывать трудности с произношением. Я репетировал один звук примерно две тысячи раз. И я сделал график изучения всего сценария, чтобы я смог повторить каждый звук в эти три с половиной недели.

— У вас было какое-то представление о 1980-х годах в России?

— Честно говоря, я навел некоторые справки, и Кирилл Серебренников сделал отличную работу, объясняя, какими были 1980-е. Я родился в 1981 году, поэтому у меня были воспоминания о моем детстве в Германии. И я знаю, что ситуация там отличалась от того, что было в России, но Санкт-Петербург достаточно близок к Европе. И мне казалось, что я понимал это на инстинктивном уровне — эмоции, как люди взаимодействовали друг с другом в то время.

У меня не было каких-то особых ожиданий от этого времени, потому что иначе это был бы провал. Я имею в виду, что если бы я представлял это себе определенным образом, я был бы удивлен из-за разницы моих представлений с реальностью. Но я ничего конкретного не представлял, я это просто чувствовал. И мне кажется, все вышло отлично.

— Что было самым захватывающим в работе с Кириллом Серебренниковым?

— Самым захватывающим было работать с режиссером, который начинал свой творческий путь в театре, потому что я тоже начинал с театра. Я с нетерпением ждал съемок, так как был знаком с творчеством Кирилла: смотрел фильм «Ученик» и я знал, насколько успешны его постановки в «Гоголь-центре».

Я очень хотел посмотреть на то, как такой талантливый человек, как он, будет работать с актерами, мне был очень интересен съемочный процесс.