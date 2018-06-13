«Дело Собчака» вышло в широкий прокат

В Москве фильм о первом мэре Санкт-Петербурга презентовала его дочь — Ксения Собчак . На показ собрались непосредственные участники событий, о которых рассказывается в картине. Business FM пообщалась с некоторыми из них до и после просмотра

В день России состоялась премьера документального фильма о первом мэре Санкт-Петербурга — «Дело Собчака». В Москве ленту показали в кинотеатре «Октябрь». Презентовали картину ее авторы — Ксения Собчак и режиссер Вера Кричевская . Посмотреть фильм собрались многие непосредственные участники событий, о которых идет речь.

В этом фильме Ксения Собчак — в основном закадровым голосом — рассказывает о своем отце, с конца 80-х и до его смерти. Вот что она говорила, стоя на красной дорожке переде показом:

«В этом фильме на самом деле нет героев или антигероев. Мы видим людей сложных, которые принимают сложные решения. Иногда они нарушают закон, они признаются в этом кадре, но они нарушают его ради справедливости».

В «Деле Собчака» свою точку зрения озвучивают все те же Коржаков, Яковлев и те, кто помогал последнему победить Собчака на выборах. Удалось ли авторам остаться объективными? На этот вопрос ответил журналист Владимир Познер

— Эмоции сильные. Весь этот период мне очень хорошо знаком. Я был знаком с очень многими, в том числе с некоторыми злодеями, и, конечно, это очень всколыхнуло все. Так что эмоции вот такие. Кино мне понравилось.

— Удалось ли авторам сохранить объективность?

— Мне кажется, что да.

Сам фильм — это нарезка фрагментов интервью, записанных со сторонниками и противниками Анатолия Александровича Собчака — с людьми, которые в 90-е непосредственно влияли на судьбы страны, а также с теми, кто до сих пор влияет. В том числе с президентом Путиным и премьером Медведевым.

Гостей показа еще до сеанса я спрашивал о том, почему, как им кажется, именно сейчас появились фильм об Анатолии Собчаке и книга Петра Авена Борисе Березовском , а популярная у тинейджеров Монеточка поет о том, как из песен «Кровостока» узнала о том, что «в 90-е убивали людей». Это просто совпадение или в обществе есть какой-то запрос?

Воспользовавшись приемом авторов «Дела Собчака», можно просто послушать нарезку из сказанного. Вот что говорит глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в 90-е вице-премьер, министр труда, министр экономики Александр Шохин : «Образ лихих 90-х, когда убивали людей, уже как-то закрепился и мне кажется, что сейчас назрела потребность более объективной и отстраненной оценки событий».

Мнение журналиста Владимира Познера: «У меня нет ощущения, что это вот такое требование общества. Посмотрим, как отреагируют на этот фильм. Помните, когда вышел фильм той же Кричевской о Немцове — ну, вышел и вышел».

Комментирует помощник президента, бывший министр образования, в 90-е — гендиректор Регионального фонда научно-технического развития Санкт-Петербурга Андрей Фурсенко

«Может быть, люди, которые в 90-е много чем занимались, нашли время, и у них возникло желание подумать и посмотреть. Может, они считают, что на сегодняшний день это более важно, чем все остальное, чем они могли бы заняться».

Банкир, автор книги «Время Березовского» Петр Авен считает, что «наша сегодняшняя жизнь вся вышла из 90-х». «Понимая 90-е, мы пытаемся понять, почему мы живем так, как мы живем сегодня. Только и всего», — отметил он.

Сама Собчак заявила:

«При всем уважении, я считаю, что 90-е — это не время Березовского. Я считаю, что 90-е — это время как раз таких идеалистов, романтиков, которые сдвинули нашу историю. Дали вот этот глоток свободы и, как говорим мы в нашем фильме, просто все это поколение шлепнулось о землю вместе с Собчаком. Но вот такая судьба».

Ксению Собчак после завершения сеанса поздравляли и благодарили друзья и гости премьеры.