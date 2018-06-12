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Режиссёра из КБР наградили на «Кинотавре»
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Режиссёра из КБР наградили на «Кинотавре» 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Премию «Кинотавр Дебют» получил режиссёр из КБР, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе фестиваля.
Владимира Битокова из Кабардино-Балкарии наградили на кинофестивале за картину «Глубокие реки». Он выступил в качестве режиссёра и сценариста фильма о кабардинской семье, живущей в глубинке и работающей на лесопилке. Сюжет разворачивается, когда в больницу попадает отец семейства, а младший сын возвращается на родину. Отношения с соседями и внутри семьи накаляются до предела.
«Глубокие реки» — это вторая кинолента режиссёра. До этого в 2011 году он выпустил драму «Течение». Важно отметить, что фильм-победитель не только снят в КБР с местными актёрами, но и демонстрировался на кабардинском языке.
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