Режиссёра из КБР наградили на «Кинотавре»

Премию «Кинотавр Дебют» получил режиссёр из КБР, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе фестиваля.

Владимира Битокова из Кабардино-Балкарии наградили на кинофестивале за картину «Глубокие реки». Он выступил в качестве режиссёра и сценариста фильма о кабардинской семье, живущей в глубинке и работающей на лесопилке. Сюжет разворачивается, когда в больницу попадает отец семейства, а младший сын возвращается на родину. Отношения с соседями и внутри семьи накаляются до предела.

«Глубокие реки» — это вторая кинолента режиссёра. До этого в 2011 году он выпустил драму «Течение». Важно отметить, что фильм-победитель не только снят в КБР с местными актёрами, но и демонстрировался на кабардинском языке.