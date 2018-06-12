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Театр им. Ермоловой приглашает оренбуржцев на свои спектакли
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Театр им. Ермоловой приглашает оренбуржцев на свои спектакли 

АиФ-Оренбург 52 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
Гастроли театра проходят в рамках благотворительного проекта «Большие гастроли», актер и режиссер Олег Меньшиков представляет спектакли «Медь. Оркестр мечты», «1900» и «Гамлет».
Спектакли проходят на сцене Оренбургского государственного областного драматического театра им. Горького.
«1900» — моноспектакль, который исполняется на протяжении 10 лет. Это история подкидыша, которого обнаружили на океанском лайнере. Мальчик стал гениальным музыкантом и ни разу не сошел на берег.
15 июня в спектакле «Гамлет» в главной роли на сцену выйдет Александр Петров.
Орчане увидят спектакль «1900» на сцене Орского театра драмы 15 июня, начало в 19.00.
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