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На фестивале имени Тарковского «Зеркало» в Ивановской области расскажут о костюмах в кино
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На фестивале имени Тарковского «Зеркало» в Ивановской области расскажут о костюмах в кино 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
ИВАНОВО, 13 июня. /ТАСС/. Специальная программа «Костюм в кино» откроется в Ивановской области в рамках Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало», сообщил в среду генеральный продюсер кинофорума Константин Шавловский.
"Город Иваново принято называть текстильным краем, поэтому мы решили в этом году добавить новую программу «Костюм в кино». В нее вошли три российских костюмированных фильма «Трудно быть богом», «Скиф» и "Анна Каренина", — сказал он.
Программа «Костюм в кино» откроется в среду в 20:30 фильмом «Скиф» режиссера Рустама Мосафира, который сам приехал представить картину. Также на церемонии открытия выступят куратор программы Надежда Васильева и художник-постановщик Сергей Февралев, который работал над фильмом Карена Шахназарова «Анна Каренина».
"Программа состоит из встреч с ведущими художниками по костюмам страны и посвящена отличию художника кино от художника театра и стилиста, понятию фактура, применению новых технологий и соединению их со старыми, традиционными,
решению образа героя и вообще визуальному решению фильма", — пояснили организаторы.
ХII Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» проходит в Ивановской области с 12 по 17 июня. Он учрежден в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения Тарковского правительством Ивановской области при поддержке Минкультуры РФ.
Андрей Тарковский (1932-1986) — советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей, создатель фильмов «Иваново детство», "Андрей Рублев", «Зеркало», «Сталкер», «Ностальгия», «Жертвоприношение».
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