На фестивале имени Тарковского «Зеркало» в Ивановской области расскажут о костюмах в кино

"Город Иваново принято называть текстильным краем, поэтому мы решили в этом году добавить новую программу «Костюм в кино». В нее вошли три российских костюмированных фильма «Трудно быть богом», «Скиф» и " Анна Каренина ", — сказал он.

"Программа состоит из встреч с ведущими художниками по костюмам страны и посвящена отличию художника кино от художника театра и стилиста, понятию фактура, применению новых технологий и соединению их со старыми, традиционными,

решению образа героя и вообще визуальному решению фильма", — пояснили организаторы.

ХII Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» проходит в Ивановской области с 12 по 17 июня. Он учрежден в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения Тарковского правительством Ивановской области при поддержке Минкультуры РФ