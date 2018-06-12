Советский Голливуд: 11 культовых фильмов, снимавшихся в Крыму

Удивительная природа Крыма просто обречена быть мечтой режиссеров многих поколений! Конечно, на полуострове фильмы снимают и сейчас. Но в советское время Крым был эдаким «Голливудом» Союза. Там снимались десятки фильмов. Причем Крым «играл» не только сам себя, но и изображал зарубежье. Например, Америку во «Всаднике без головы» Владимира Вайнштока . Или Древний Иерусалим — в «Мастере и Маргарите» Владимира Бортко . В общем, полуострову довелось притвориться в кино всеми континентами! Ну, кроме Антарктиды, если быть точными. Мы решили вспомнить самые любимые фильмы, которые снимались в «Советском Голливуде».

Источник: Мосфильм

1. Фильм «Алые паруса» был снят в 1961-м году по одноименной повести Александра Грина . Режиссер — Александр Птушко . Съемки проходили преимущественно в Алупке, Коктебеле и Ялте.

2. «Всадник без головы» — фильм 1973-го года по мотивам одноименного романа Майна Рида. Совместное производство СССР и Кубы. Режиссер — Владимир Вайншток.

6. «Волшебная лампа Аладдина» — фильм 1966-го года по мотивам сказки «Аладдин и волшебная лампа» из сборника «Тысяча и одна ночь». Режиссер — Борис Рыцарев . Весь «Багдад» был построен в Крыму.

7. «Иван Васильевич меняет профессию» — фильм 1973-го года по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Режиссер — Леонид Гайдай . Крым появился на экране в кадрах, где режиссер Якин снимает музыкальный номер. Происходит действо на Ялтинской набережной.

8. «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» — фильм 1966-го года. Режиссер — Леонид Гайдай. Как ни странно, Крыму в этом фильме досталась роль Кавказа.

9. «Земля Санникова» — фильм, снятый в 1972—1973 годах (по мотивам одноименного романа Владимира Обручева). Режиссеры — Леонид Попов Альберт Мкртчян . В Крыму были сняты несколько сцен (в Никитской расселине).