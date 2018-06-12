Советский Голливуд: 11 культовых фильмов, снимавшихся в Крыму 

Удивительная природа Крыма просто обречена быть мечтой режиссеров многих поколений! Конечно, на полуострове фильмы снимают и сейчас. Но в советское время Крым был эдаким «Голливудом» Союза. Там снимались десятки фильмов. Причем Крым «играл» не только сам себя, но и изображал зарубежье. Например, Америку во «Всаднике без головы» Владимира Вайнштока. Или Древний Иерусалим — в «Мастере и Маргарите» Владимира Бортко. В общем, полуострову довелось притвориться в кино всеми континентами! Ну, кроме Антарктиды, если быть точными. Мы решили вспомнить самые любимые фильмы, которые снимались в «Советском Голливуде».
Источник: Мосфильм
1. Фильм «Алые паруса» был снят в 1961-м году по одноименной повести Александра Грина. Режиссер — Александр Птушко. Съемки проходили преимущественно в Алупке, Коктебеле и Ялте.
2. «Всадник без головы» — фильм 1973-го года по мотивам одноименного романа Майна Рида. Совместное производство СССР и Кубы. Режиссер — Владимир Вайншток.
3. «Обыкновенное чудо» — фильм 1964 года по одноименной пьесе Евгения Шварца (первая экранизация). Режиссер — Эраст Гарин. Часть съемок проходила в Воронцовском дворце (Алупка).
4. «Мио, мой Мио» — совместный советско-норвежско-шведский фильм (1987 год). Режиссер — Владимир Грамматиков.
5. «Синяя птица» — единственный совместный советско-американский фильм-сказка 1975 года (по одноименной пьесе Мориса Метерлинка). Режиссер — Джордж Кьюкор. В главной роли — Элизабет Тейлор.
6. «Волшебная лампа Аладдина» — фильм 1966-го года по мотивам сказки «Аладдин и волшебная лампа» из сборника «Тысяча и одна ночь». Режиссер — Борис Рыцарев. Весь «Багдад» был построен в Крыму.
7. «Иван Васильевич меняет профессию» — фильм 1973-го года по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Режиссер — Леонид Гайдай. Крым появился на экране в кадрах, где режиссер Якин снимает музыкальный номер. Происходит действо на Ялтинской набережной.
8. «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» — фильм 1966-го года. Режиссер — Леонид Гайдай. Как ни странно, Крыму в этом фильме досталась роль Кавказа.
9. «Земля Санникова» — фильм, снятый в 1972—1973 годах (по мотивам одноименного романа Владимира Обручева). Режиссеры — Леонид Попов и Альберт Мкртчян. В Крыму были сняты несколько сцен (в Никитской расселине).
10. «Человек-амфибия» — фильм 1961-го года по одноименному роману Александра Беляева. Режиссеры — Владимир Чеботарев и Геннадий Казанский. Большая часть съемок проходила у бухты Ласпи на Крымском полуострове. Режиссеры выбрали именно это место из-за прозрачной воды.
11. «Три плюс два» — фильм 1963-го года по пьесе Сергея Михалкова «Дикари». Режиссер — Генрих Оганесян. Комедия снималась в крымском поселке Новый Свет (возле горы Сокол), на Набережной Судака и в Алуште.