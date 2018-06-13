Памятник Владимиру Зельдину откроют на Новодевичьем кладбище

"Памятник сделан по проекту скульптора Максима Малашенко, студии военных художников имени М. Б. Грекова", — сказал Буздыган.

Буздыган напомнил, что главные страницы долгой творческой жизни Владимира Зельдина тесно связаны с Театром Российской армии, в котором он служил с 1945 года. «Тысячи зрителей шли на спектакли с его участием, чтобы получить тот заряд обаяния, жизнелюбия, актерского таланта, которые великий актер щедро раздавал своим почитателям. Даже в почтенном возрасте в 101 год Владимир Зельдин выходил на сцену. Его имя было занесено в Книгу рекордов Гиннесса, как старейшего играющего актера на планете», — отметил директор департамента культуры Минобороны РФ.

"Все помнят его звездную роль Мусаиба в фильме «Свинарка и пастух». Дальше было участие в 80 проектах, где каждая роль Зельдина становилась запоминающимся событием — учитель танцев, Дон Кихот , Кутузов и многие другие", — добавил Буздыган.

О Владимире Зельдине

Лауреат Государственной премии, народный артист СССР Владимир Зельдин по праву пользовался заслуженным уважением коллег, зрительской любовью и высоким общественным авторитетом.

В Театре Российской армии Владимир Зельдин сыграл более 50 ролей. Среди самых известных — роль Альдемаро в спектакле «Учитель танцев», фельдмаршала Кутузова в музыкальной комедии «Давным-давно», актера Неделина в спектакле-посвящении «Танцы с учителем», а также прославленного Дон Кихота в мюзикле «Человек из Ламанчи».

Зельдин любил кино и всегда снимался с удовольствием. Фильмография артиста насчитывает более 70 кино— и телепроектов.