Сергей Маковецкий отметит 60-летний юбилей на сцене Театра имени Вахтангова

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова /. Актер театра и кино, народный артист РФ Сергей Маковецкий в среду отмечает 60-летие. Юбилей актер отпразднует на сцене родного Театра имени Вахтангова, где служит уже 38 лет, — исполнит заглавную роль в чеховском «Дяде Ване», сообщил ТАСС именинник.

"Я сказал в театре, что 13 июня буду играть «Дядю Ваню», — признался Маковецкий. — Это — мой любимый спектакль, в нем все виртуозно: Чехов, режиссура Римаса Туминаса , все персонажи, музыка Фаустаса Латенаса. Я чувствую, понимаю этот спектакль, у которого сегодня будет 227-е представление".

Маковецкий рассказал, что в этом году театр организовал для него юбилейную афишу. «6 июня, в день рождения Пушкина, я сыграл в » Евгении Онегине ", 8 июня у меня было «Горячее сердце» по Островскому, 10 июня — «Мнимый больной» по Мольеру", — перечислил актер.

По его словам, в Театре Вахтангова он занят в пяти спектаклях. «Еще я играю в „Пигмалионе“ в Театре „Современник“ и в „Черном монахе“ в Московском ТЮЗе. У меня есть и один антрепризный спектакль, он называется „Бумажный брак“, который я также с радостью играю», — поделился Маковецкий.

На вопрос, с какими театральными режиссерами он хотел бы поработать, актер ответил однозначно: «С Римасом Туминасом, очень хочу, чтобы он поставил со мной новый спектакль».