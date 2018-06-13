Сергей Маковецкий отметит 60-летний юбилей на сцене Театра имени Вахтангова 

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Актер театра и кино, народный артист РФ Сергей Маковецкий в среду отмечает 60-летие. Юбилей актер отпразднует на сцене родного Театра имени Вахтангова, где служит уже 38 лет, — исполнит заглавную роль в чеховском «Дяде Ване», сообщил ТАСС именинник.
"Я сказал в театре, что 13 июня буду играть «Дядю Ваню», — признался Маковецкий. — Это — мой любимый спектакль, в нем все виртуозно: Чехов, режиссура Римаса Туминаса, все персонажи, музыка Фаустаса Латенаса. Я чувствую, понимаю этот спектакль, у которого сегодня будет 227-е представление".
Маковецкий рассказал, что в этом году театр организовал для него юбилейную афишу. «6 июня, в день рождения Пушкина, я сыграл в »Евгении Онегине", 8 июня у меня было «Горячее сердце» по Островскому, 10 июня — «Мнимый больной» по Мольеру", — перечислил актер.
По его словам, в Театре Вахтангова он занят в пяти спектаклях. «Еще я играю в „Пигмалионе“ в Театре „Современник“ и в „Черном монахе“ в Московском ТЮЗе. У меня есть и один антрепризный спектакль, он называется „Бумажный брак“, который я также с радостью играю», — поделился Маковецкий.
На вопрос, с какими театральными режиссерами он хотел бы поработать, актер ответил однозначно: «С Римасом Туминасом, очень хочу, чтобы он поставил со мной новый спектакль».
Своим приоритетным кинорежиссером Маковецкий назвал Сергея Урсуляка. «Мы сделали с Урсуляком уже семь фильмов, — „Летние люди“, „Сочинение ко Дню Победы“, „Неудача Пуаро“, „Ликвидация“, „Исаев“, „Жизнь и судьба“, „Тихий Дон“. Осенью на канале „РТР“ выйдет сериал по роману Алексея Иванова „Ненастье“, который будет восьмой нашей совместной работой», — сказал Маковецкий. Он также сообщил, что в августе начнет сниматься сразу в двух крупных телесериалах, в одном из которых получил неожиданную для себя роль Ивана Грозного.