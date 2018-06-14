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Опубликован трейлер снятого во Владивостоке кино с Козловским
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Опубликован трейлер снятого во Владивостоке кино с Козловским 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Вышел трейлер киноленты «На районе», которая была снята в 2016 году во Владивостоке. Главную роль в фильме исполнил российский актер театра и кино Данила Козловский. Об этом сообщило РИА VladNews.
Фильм «На районе» является первой полнометражной картиной Ольги Зуевой, уроженки Владивостока. Она выступила в качестве режиссера. Трейлер фильма уже опубликован. Кино рассказывает о лучших друзьях Кисе и Вове, которые незаконно зарабатывают деньги.
На кадрах трейлера можно увидеть Золотой мост — одну из достопримечательностей Владивостока.
Мировая премьера кинокартины состоялась на международном кинофестивале в США в Ричмонде 27 апреля. Данила Козловский стал победителем в номинации «Лучший актер» на этом фестивале.
Вышел трейлер к американскому фильму ужасов режиссера Корина Харди «Монахиня». В главной роли Таисса Фармига, которая известна по ролям в сериале «Американская история ужасов».
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