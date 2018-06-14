Опубликован трейлер снятого во Владивостоке кино с Козловским

Вышел трейлер киноленты «На районе», которая была снята в 2016 году во Владивостоке. Главную роль в фильме исполнил российский актер театра и кино Данила Козловский . Об этом сообщило РИА VladNews.

Фильм «На районе» является первой полнометражной картиной Ольги Зуевой , уроженки Владивостока. Она выступила в качестве режиссера. Трейлер фильма уже опубликован. Кино рассказывает о лучших друзьях Кисе и Вове, которые незаконно зарабатывают деньги.

На кадрах трейлера можно увидеть Золотой мост — одну из достопримечательностей Владивостока.

Мировая премьера кинокартины состоялась на международном кинофестивале в США в Ричмонде 27 апреля. Данила Козловский стал победителем в номинации «Лучший актер» на этом фестивале.

Вышел трейлер к американскому фильму ужасов режиссера Корина Харди «Монахиня». В главной роли Таисса Фармига, которая известна по ролям в сериале «Американская история ужасов».