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Появился первый трейлер фильма «На районе»
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Появился первый трейлер фильма «На районе» 

Primpress 45 минут назад
Фото: Primpress
В среду, 13 июня, на видеохостинге Youtube появился трейлер фильма «На районе», съемки которого проходили во Владивостоке осенью 2016 года, сообщает PRIMPRESS.
Главную роль в картине сыграл Данила Козловский, а режиссером фильма выступила уроженка Владивостока и девушка известного актера Ольга Зуева. Кино снимали как в Москве, так и во Владивостоке в течение целого месяца. Премьера картины назначена на 28 сентября 2018 года.
Напомним, что благодаря этой картине Данила Козловский выиграл в номинации «Лучший актер» на кинофестивале Richmond International film & music Festival в этом году. Фильм «На районе» стал первой картиной, которая сумела попасть в основной конкурс проходящего в Вирджинии (США) фестиваля.
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