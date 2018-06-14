Появился первый трейлер фильма «На районе»

В среду, 13 июня, на видеохостинге Youtube появился трейлер фильма «На районе», съемки которого проходили во Владивостоке осенью 2016 года, сообщает PRIMPRESS.

Главную роль в картине сыграл Данила Козловский , а режиссером фильма выступила уроженка Владивостока и девушка известного актера Ольга Зуева . Кино снимали как в Москве, так и во Владивостоке в течение целого месяца. Премьера картины назначена на 28 сентября 2018 года.

Напомним, что благодаря этой картине Данила Козловский выиграл в номинации «Лучший актер» на кинофестивале Richmond International film & music Festival в этом году. Фильм «На районе» стал первой картиной, которая сумела попасть в основной конкурс проходящего в Вирджинии (США) фестиваля.