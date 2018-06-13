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Учитель Хабенского высоко оценил его фильм «Собибор»
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Учитель Хабенского высоко оценил его фильм «Собибор» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
ЭКСКЛЮЗИВ «ВМ». Вениамин Фильштинский приехал в Москву из Петербурга, чтобы провести занятия со слушателями Международной Летней Школы при Союза театральных деятелей (СТД) России.
Легендарный педагог, воспитавший плеяду больших артистов: Константина Хабенского, Михаила Пореченкова, Ксению Раппопорт, Данилу Шевченко и многих других — Вениамин Фильштинский остался доволен режиссерским дебютом Константина Хабенского и высоко оценил его фильм «Собибор»:
— Картина мне очень понравилась. У меня нет сомнений в том, что он — талантливый режиссер. То, что Костя сам потрясающе сыграл главную роль, понятно всем. Но его заслуга как режиссера еще в том, что все актеры, возможно, за исключением некоторых актрис, играют замечательно. Меня поразила роль начальника лагеря, — поделился с «ВМ» Вениамин Михайлович.
На вопрос: «В чем секрет успеха Хабенского?» — Фильштинский ответил:
— Помимо актерского дара Костя очень глубокий, умный человек. Пожалуй, из всех моих учеников он — самый глубокий, мыслящий. Михаил Пореченков немного поверхностнее, но у него, конечно, невероятная харизма и природный артистический талант. Но сам актер, какая бы природа таланта у него не была — без режиссера ничего не может. Я рад, что кинематограф в лице моего ученика Константина Хабенского приобрел еще и настоящего режиссера, — сказал Вениамин Михайлович.
Кстати, мастер не считает, что в настоящее время студенты актерского факультета в чем-то уступают выпускникам его звездного курса, той же братской троице: Хабенский-Пореченков-Трухин:
— Молодежь — потрясающая. В них есть нечто такое новое, редкое, что не поддается определению. Какая-то особенная энергия, — поделился своими наблюдениями Вениамин Фильштинский.
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