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Звезды, которые обожают фанатов
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Звезды, которые обожают фанатов 

Рамблер 13 июня 2018
У каждой знаменитости есть масса поклонников. Кто-то из звёзд ограждает себя от общения с ними и старается дистанцироваться от фанатов, а другие всегда дружелюбны по отношению к почитателям и готовы всегда делить им внимание.
1. Певица Бейонсе — настоящая любимица публики. Но за такую любовь она платит фанатам взаимностью. На её сайте есть специальный раздел, где размещаются фото от фанатов, на концертах она не отказывается делать сэлфи, а однажды пригласили на концерт поклонника, страдающего онкологическим заболеванием.
2. Певица Селена Гомес обожает армию фанатов. Она постоянно готова сделать фотографию с обычными зрителями. В 2016 году молодая исполнительница даже остановила концерт, чтобы выразить благодарность публике.
3. Актёр Зак Эфрон заслужил репутацию одной из самых дружелюбных звёзд. Во время съёмок 2Спасателей Малибу» за актёром охотился поклонник. Он хотел сделать фото, но разбил смартфон. Тогда Зак подарил ему новый телефон и привёл на съёмочную площадку.
4. Киану Ривз — потрясающий актёр, которого слава ничуть не испортила. Скромный артист не тратить деньги на дорогие безделицы, спокойно общается с поклонниками на улице и помогает им.
5. Актёр Джонни Депп предан почитателям. На премии People's Choice 2017 года он посвятил свою речь своим поклонникам. Джонни готов постоять за фанатов, когда это требуется, и всячески помочь им.
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