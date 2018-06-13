Фильмы, которые всех разочаровали

Когда создатели анонсируют фильм, созданный по популярной книге или комиксам, где будут сниматься звёзды первой величины, зрители сразу же начинают ждать премьеры. Но иногда публика оказывается разочарованной и даже выражает недовольством долгожданными лентами, качество которых оставляет желать лучшего.

1. «Излом времени», 2018 год. От диснеевской сказки зрители всегда ждут нарядного антуража, ярких героев и понятного сюжета. В «Изломе времени» авторы попытались осовременить классическую историю о добре и зле, соединив магию с наукой. Картина, наполненная массой спецэффектов, оказалась непонятой зрителями, внушительный бюджет создатели потратили впустую.

2. «451 градус по Фаренгейту», 2018. Поклонники оригинального теста Рэя Брэдбери обнаружили, что авторы фильма без трепета отнеслись к роману: они кое-что убрали и добавили некоторые вещи от себя. По мнению многих, фильм отличает безжизненность. Кстати, изначально планировалось, что картину снимет Мэл Гибсон , а главную роль исполнит Том Круз , но оба они по разным причинам отказались. Возможно, эта версия была бы более интригующей.