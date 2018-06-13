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Фильмы, которые всех разочаровали
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Фильмы, которые всех разочаровали 

Рамблер 13 июня 2018
Когда создатели анонсируют фильм, созданный по популярной книге или комиксам, где будут сниматься звёзды первой величины, зрители сразу же начинают ждать премьеры. Но иногда публика оказывается разочарованной и даже выражает недовольством долгожданными лентами, качество которых оставляет желать лучшего.
1. «Излом времени», 2018 год. От диснеевской сказки зрители всегда ждут нарядного антуража, ярких героев и понятного сюжета. В «Изломе времени» авторы попытались осовременить классическую историю о добре и зле, соединив магию с наукой. Картина, наполненная массой спецэффектов, оказалась непонятой зрителями, внушительный бюджет создатели потратили впустую.
2. «451 градус по Фаренгейту», 2018. Поклонники оригинального теста Рэя Брэдбери обнаружили, что авторы фильма без трепета отнеслись к роману: они кое-что убрали и добавили некоторые вещи от себя. По мнению многих, фильм отличает безжизненность. Кстати, изначально планировалось, что картину снимет Мэл Гибсон, а главную роль исполнит Том Круз, но оба они по разным причинам отказались. Возможно, эта версия была бы более интригующей.
3. «Короче», 2017. Трейлер обещал публике, что она увидит любопытную историю с остроумными диалогами, а в итоге оказалось, что лента вообще не имеет жанра. Несмотря на присутствие звёзд, Мэтта Деймона и Кристофа Вальца, фильм не пришёлся зрителям по вкусу.
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