Ещё
Почему Голливуд игнорирует этого актера
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет

Почему Голливуд игнорирует этого актера 

Рамблер 13 июня 2018
После съёмок в саге про Гарри Поттера многие актёры приобрели поистине сказочную известность. Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон — желанные гости на различных шоу, они постоянно снимаются в новых фильмах, представляют дорогие бренды. Однако артист, сыгравший третьего главного персонажа, Рона Уизли, почему-то ушёл в тень. Отчего же Голливуд игнорирует Руперта Гринта?
Сам Руперт говорит, что никогда не мечтал о славе, которая досталась ему после истории с Гарри Поттером. Другие актёры активно занимаются самопиаром и продвигают себя любыми путями, а Гринт изолировался от соцсетей. У артиста нет аккаунта в Твиттере, таким образом он сохраняет анонимность и приватность. Руперт владеет несколькими домами в Великобритании и не хочет перебираться в США даже ради съёмок. Когда о Гринте забывали, он даже не пытался напомнить о себе и подумывал бросить актёрский путь. После окончания франшизы артист снялся в ряде посредственных фильмов, холодно встреченных и публикой, и критиками. По словам исполнителя, что всё дело в его неумении отказывать людям. Но, похоже, 2017 год стал для Руперта Гринта поворотным. Он появился в главных ролях в телепроектах, которые должны продолжится в этом году. Не исключено, что Гринт уйдёт от прилипшего к нему образа Рона Уизли и сможет показать себя с иной стороны.
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику2
Смешные нелепости в прямом эфире
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов7
10 достойных триллеров 2018 года
10 фильмов, которые будут держать вас в напряжении
Видео
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
04:38
Смешные нелепости в прямом эфире
ТВ
05:30
Эти знаменитости решились на суицид
Кино
11:22
Как триллеры выглядят без спецэффектов
Кино
10:38
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику
Кино
11:21
Неформатные красотки Голливуда
Кино
02:32
Райан Гослинг получил травму на съемках
Кино
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение