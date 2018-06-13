Почему Голливуд игнорирует этого актера

Сам Руперт говорит, что никогда не мечтал о славе, которая досталась ему после истории с Гарри Поттером. Другие актёры активно занимаются самопиаром и продвигают себя любыми путями, а Гринт изолировался от соцсетей. У артиста нет аккаунта в Твиттере, таким образом он сохраняет анонимность и приватность. Руперт владеет несколькими домами в Великобритании и не хочет перебираться в США даже ради съёмок. Когда о Гринте забывали, он даже не пытался напомнить о себе и подумывал бросить актёрский путь. После окончания франшизы артист снялся в ряде посредственных фильмов, холодно встреченных и публикой, и критиками. По словам исполнителя, что всё дело в его неумении отказывать людям. Но, похоже, 2017 год стал для Руперта Гринта поворотным. Он появился в главных ролях в телепроектах, которые должны продолжится в этом году. Не исключено, что Гринт уйдёт от прилипшего к нему образа Рона Уизли и сможет показать себя с иной стороны.