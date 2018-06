Объявлен перечень конкурсных работ и жюри премии «Золотой кубок» 21-го фестиваля SIFF 

Шанхайский международный кинофестиваль (SIFF) был учрежден в 1993 году и является единственным неспециализированным интернациональным кинематографическим конкурсом в Китае. Благодаря профессионализму и международному авторитету жюри SIFF, «Золотой кубок» давно стал наградой, высоко ценимой кинематографистами по всему миру.

В первый блок из 8 конкурсных художественных работ, претендующих на «Золотой кубок», войдут: FRIDAY'S CHILD (Дитя пятницы) (США), режиссер — Адж Эдвардс; HATTRICK (Хэттрик) (Иран), режиссер — Рамтин Лавафипур; HOLE IN THE HEAD (Дыра в голове) (Польша), режиссер — Петр Субботко ; LOST, FOUND (Потерянное, найденное) (Китай), режиссер — Лю Юэ; OUT OF PARADISE (За вратами рая) (Швейцария/Монголия), режиссер — Батбайяр Чогсом (Batbayar Chogsom), A TRANSLATOR (Переводчик) (Куба/ Канада), режиссеры — Родриго и Себастиан Барриузо; THE WAY TO MANDALAY (Дорога на Мандалай) (Дания), режиссер — Оле Бёрндаль; и WHERE I'VE NEVER LIVED (Где я никогда не жил) (Италия), режиссер — Паоло Франчи.