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Артисты, которых убили съемки
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Артисты, которых убили съемки 

Рамблер 13 июня 2018
Съёмки фильмов сопряжены с настоящей опасностью. Некоторые актёры серьёзно рискуют, чтобы картинка получилась действительно интригующей. И порой рискованные трюки заканчиваются настоящей трагедией.
1. Айла Фишер на съёмках «Иллюзии обмана». В сцене, где девушка-фокусница прыгает в аквариум, закованная в кандалы, заклинило замок наручников. Съёмочная группа не поняла, что происходит, а когда люди бросились Айле на помощь, она уже потеряла сознание. К счастью, её удалось откачать.
2. Евгений Урбанский на съёмках «Директора». Эта трагедия потрясла СССР, ведь тогда погиб один из самых популярных советских артистов. В одном из дублей машина, в которой был Урбанский, на огромной скорости перевернулась. Евгений получил множество переломов. Спасти его не смогли.
3. Вик Морроу на съёмках «Сумеречной зоны». Вик должен был бежать через озеро с детьми. На заднем плане гремели взрывы, над озером кружил вертолёт. Из-за ошибки пиротехников повредился хвостовой винт. При падении вертолёт убил Вика Морроу и двух детей.
4. Сергей Бодров-младший на съёмках «Связного». Съёмочная группа отправилась в Кармадонское ущелье, но сошедший ледник похоронил людей. Спасательная операция проводилась несколько месяцев, но останки так и не нашли.
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