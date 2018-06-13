Артисты, которых убили съемки

Съёмки фильмов сопряжены с настоящей опасностью. Некоторые актёры серьёзно рискуют, чтобы картинка получилась действительно интригующей. И порой рискованные трюки заканчиваются настоящей трагедией.

1. Айла Фишер на съёмках «Иллюзии обмана». В сцене, где девушка-фокусница прыгает в аквариум, закованная в кандалы, заклинило замок наручников. Съёмочная группа не поняла, что происходит, а когда люди бросились Айле на помощь, она уже потеряла сознание. К счастью, её удалось откачать.

2. Евгений Урбанский на съёмках «Директора». Эта трагедия потрясла СССР, ведь тогда погиб один из самых популярных советских артистов. В одном из дублей машина, в которой был Урбанский, на огромной скорости перевернулась. Евгений получил множество переломов. Спасти его не смогли.

3. Вик Морроу на съёмках «Сумеречной зоны». Вик должен был бежать через озеро с детьми. На заднем плане гремели взрывы, над озером кружил вертолёт. Из-за ошибки пиротехников повредился хвостовой винт. При падении вертолёт убил Вика Морроу и двух детей.