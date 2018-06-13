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Райан Гослинг получил травму на съемках
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Райан Гослинг получил травму на съемках 

Рамблер 13 июня 2018
Райан Гослинг занят в очередном масштабном проекте — осенью ожидается выход новой картины с участием актера «Первый человек: Жизнь Нила Армстронга». Соответственно, сейчас Гослинг практически все свое время проводит на съемочной площадке.
Подготовка к съемкам подразумевает тренировки в специальном тренажере NASA (в таком же готовился к полету Армстронг). Актеру приходится по полдня проводить в тренажере, именно там он и получил травму. Сначала Райан не придал особого внимания случившемуся, подумав, что отделался простым ушибом головы, но медики констатировали сотрясение мозга.
Теперь уже актер восстановился и вновь вернулся на съемочную площадку.
Картина выйдет на широкие экраны 22 ноября.
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