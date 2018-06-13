Актеры «Джентльменов удачи» хотели бастовать 

Съёмки фильма «Джентльмены удачи» сопровождались природными капризами. Когда группа должна была снимать зимние сцены, в столице лил дождь и весь снег растаял. Чтобы не срывать съёмки, киношники отправились в Самарканд, где по сценарию происходят события в тюрьме. Но в какой-то момент режиссёр Александр Серый получил телеграмму, что снег всё-таки выпал, так что группе пришлось в спешном порядке возвращаться в Москву. Одна из самых забавных сцен в ленте — эпизод с растиранием снегом на даче. Удивительно, но это не было запланировано, сцена получилась в результате актёрской импровизации. Режиссёр ленты задумал снять, как жулики под руководством главаря делают зарядку на свежем воздухе. Но актеры не хотели раздеваться на морозе. Евгений Леонов, Георгий Вицин и Савелий Крамаров договорились устроить забастовку, если их начнут заставлять обнажаться. Но, увы, они не успели посвятить в свои планы коллегу, исполнителя роли Василия Алибабаевича Раднэра Муратова. После команды режиссёра Муратов выскочил на улицу без одежды. В этой ситуации другие артисты тоже вынуждены были раздеться. Но Крамаров затаил обиду, ведь мужчинам пришлось выходить на мороз без шуб несколько дублей подряд. В какой-то момент он подошёл к Муратову и стал растирать того снегом. К нему присоединились и остальные. В итоге получился эпизод, ставший украшением комедии.