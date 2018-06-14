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Известного режиссера обвинили в домогательствах студентки из Вологды
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Известного режиссера обвинили в домогательствах студентки из Вологды 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Две студентки вологодского театрального колледжа пришли в студию «Прямого эфира», чтобы рассказать о непристойном поведении известного вологодского режиссера Зураба Нанобашвили.
Студентки Зоя Гладышева и Екатерина Питергова утверждают, что написали на режиссера Вологодского драматического театра заявление в полицию о сексуальных домогательствах.
Сам режиссер утверждает, что ничего подобного не было, и девушки все выдумали.
В студию программы пришли как те, кто поддерживает студенток и утверждает, что они — не единственные, кто стал жертвами домогательства режиссера. Другие, в том числе и женщины-артистки — утверждают: они знают Нанобашвили не первый год, и он на такое не способен.
Есть и те, что считает, что причина — в борьбе за место режиссера в этом театре, а девушек просто вовлекли в это дело.
По мнению продюсера Марка Рудинштейна, подобные истории о домогательствах — чистая выдумка. Он провел параллель с историей Фатимы Абаскулиевой, которая обвиняла в сексуальных домогательствах Марка Розовского.
Рудинштейн усомнился в том, что 70-летний Розовский мог кого-то изнасиловать. По его мнению, если вдруг кто-то из девушек действительно сталкивается с такими ситуациями, то надо «дать по рукам тому, кто пристает, а не идти на телевидение».
Кто на самом деле Зураб Нанобашвили: режиссер-развратник или жертва обстоятельств? В каких скандалах он был еще замешан, и грозит ли ему реальное наказание? Ответы на эти и другие вопросы — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале «Россия 1».
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