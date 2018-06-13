Владимир Этуш снялся в фильме режиссера-дебютанта Сергея Батаева «Старый вояка»

Собеседница агентства рассказала, что «все праздничные дни Этуш работал на съемочной площадке по 8 часов в день». «Владимир Абрамович [Этуш] стойко выдержал не только сложные погодные условия — дождь, ветер, огромное количество комаров и мошек, но и взрывы, и стрельбу пиротехнических средств», — отметила представительница пресс-службы, пояснив, что фильм основан на реальных событиях из истории Великой Отечественной войны.

"В роли деда Егора Кузьмича — Владимир Этуш. В съемках также принимала участие актриса Вахтанговского театра, заслуженная артистка РФ Ольга Тумайкина , сыгравшая в фильме дочь главного героя", — проинформировала представительница пресс-службы.

Она сообщила, что фильм «Старый вояка» обещают выпустить на экраны в ближайшее время, а сам Этуш предрекает ему очень яркую и долгую жизнь.

О создании фильма

Фильм «Старый вояка», основанный на реальных событиях, снят по сценарию Алины Галиаскаровой режиссером-дебютантом Сергеем Батаевым. В настоящее время он является студентом Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова

В проекте принимала участие талантливая молодежь из разных городов России — из Москвы, Казани, Санкт— Петербурга, Твери, Нижнего Новгорода.