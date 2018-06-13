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Владимир Этуш снялся в фильме режиссера-дебютанта Сергея Батаева «Старый вояка»
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Владимир Этуш снялся в фильме режиссера-дебютанта Сергея Батаева «Старый вояка» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Народный артист СССР Владимир Этуш снялся в фильме режиссера-дебютанта Сергея Батаева «Старый вояка». Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Театра имени Вахтангова, где более 70 лет служит Этуш.
Собеседница агентства рассказала, что «все праздничные дни Этуш работал на съемочной площадке по 8 часов в день». «Владимир Абрамович [Этуш] стойко выдержал не только сложные погодные условия — дождь, ветер, огромное количество комаров и мошек, но и взрывы, и стрельбу пиротехнических средств», — отметила представительница пресс-службы, пояснив, что фильм основан на реальных событиях из истории Великой Отечественной войны.
"В роли деда Егора Кузьмича — Владимир Этуш. В съемках также принимала участие актриса Вахтанговского театра, заслуженная артистка РФ Ольга Тумайкина, сыгравшая в фильме дочь главного героя", — проинформировала представительница пресс-службы.
Она сообщила, что фильм «Старый вояка» обещают выпустить на экраны в ближайшее время, а сам Этуш предрекает ему очень яркую и долгую жизнь.
О создании фильма
Фильм «Старый вояка», основанный на реальных событиях, снят по сценарию Алины Галиаскаровой режиссером-дебютантом Сергеем Батаевым. В настоящее время он является студентом Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.
В проекте принимала участие талантливая молодежь из разных городов России — из Москвы, Казани, Санкт— Петербурга, Твери, Нижнего Новгорода.
Поддержку проекту оказали: Федеральное агентство по делам молодежи — Росмолодежь, Фонд Елены и Геннадия Тимченко, фонд развития культуры «Отчий дом». Также режиссера поддержали его земляки Алексей Демидов и Рамис Кабиров.
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