В Ярославле пройдет фестиваль современной драматургии

Он стартует 15 июня. Вход на события для всех желающих бесплатный.

Программа фестиваля

Первый день. 15 июня. Арт-кафе Волковского театра. Читки современных пьес из сборника «Кульминация».

17:00 — Открытие марафона современной драматургии.

19:30 Кофе-брейк

Второй день. 16 июня. Арт-кафе Волковского театра.

14:30 — 15:00 Кофе-брейк

15:00 — 16:00 Мастер-класс театрального критика, ректора ГИТИСаГригория Заславского «Театральный критик между театром и зрителем»

Третий день. 17 июня. Арт-кафе Волковского театра.

13:00 — 14:00 Мастер-класс драматурга Дмитрия Данилова , лауреата «Золотой маски» автора кульминационной пьесы «Человек из Подольска» «Современная драматургия между сегодня и завтра»

14:00 — 15:00 Мастер-класс театрального критика Анны Банасюкевич «Как понять современную драматургию»

Основная сцена Волковского театра

18:00 — Премьера спектакля «Человек из Подольска»

Продолжительность 1 час 30 минут без антракта.