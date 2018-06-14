В Ярославле пройдет фестиваль современной драматургии 

Он стартует 15 июня. Вход на события для всех желающих бесплатный.
Программа фестиваля
Первый день. 15 июня. Арт-кафе Волковского театра. Читки современных пьес из сборника «Кульминация».
17:00 — Открытие марафона современной драматургии.
17:15 — «Дятел» Алексей Житковский Режиссёр — Наталья Николаева
18:00 — «Говорит Москва» Юлия Поспелова Режиссёр — Ольга Торопова
18:45 — «Летели качели» Константин Стешик Режиссёр — Андрей Зубков
19:30 Кофе-брейк
19:45 — «Кровавый карлик» Любовь Страхова Режиссёр — Татьяна Цветкова
20:30 — «Первый хлеб» Ринат Ташимов Режиссёр — Сергей Карпов
Второй день. 16 июня. Арт-кафе Волковского театра.
12:00 –13:30 Мастер-класс драматурга Юлии Тупикиной «Как написать пьесу?»
13:30 — 14:30 Мастер-класс актера Павла Ващилина «Актер в современной драматургии»
14:30 — 15:00 Кофе-брейк
15:00 — 16:00 Мастер-класс театрального критика, ректора ГИТИСаГригория Заславского «Театральный критик между театром и зрителем»
16:00 — 17:00 Мастер-класс художника, блогераВаси Ложкина «Законы идеального блога для театра»
Третий день. 17 июня. Арт-кафе Волковского театра.
12:00 — 13:00 Мастер-класс режиссера Василия Сенина «Режиссер. Выбор названия»
13:00 — 14:00 Мастер-класс драматурга Дмитрия Данилова, лауреата «Золотой маски» автора кульминационной пьесы «Человек из Подольска» «Современная драматургия между сегодня и завтра»
14:00 — 15:00 Мастер-класс театрального критика Анны Банасюкевич «Как понять современную драматургию»
Основная сцена Волковского театра
18:00 — Премьера спектакля «Человек из Подольска»
В ролях: Андрей Кузичев, Виталий Кищенко, Владимир Майзингер, Илья Варанкин, Агриппина Стеклова, Сергей Карпов, Татьяна Коровина.
Продолжительность 1 час 30 минут без антракта.