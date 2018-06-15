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Большие гастроли Пермского театра в Новосибирске
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Большие гастроли Пермского театра в Новосибирске 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Сцена из мюзикла «Карлик Нос». Фото: artvesti.ru Пермские артисты также привезли также спектакль «Восемь женщин», в основе которого лежит пьеса Робера Тома, известная по фильму Франсуа Озона «Восемь любящих женщин». В жанре водевиля представлен и Островский. Его знаменитая пьеса «На всякого мудреца довольно простоты» украшена остроумными куплетами, блистательной музыкой и фантастическими декорациями. Если на сцене «Глобуса» Пермский театр представляет классический театр, то для зрителей, посетивших «Старый дом» отобраны новаторские постановки. Сцена из спектакля «неРомео, неДжульетта». Фото: zvzda.ru/Юлия Трегуб "#конституциярф" — копродукция пермской «Сцены-Молот» и екатеринбургского Ельцин Центра. Автор идеи и режиссер — Владимир Гурфинкель. Место действия спектакля — история нашей страны. "#конституциярф" — это не чтение нормативно-правового акта вслух, это взгляд на документ нашей эпохи сквозь призму истории государства Российского. Еще один спекаткль Владимира Гурфинкеля «неРомео, неДжульетта» — Да, это великая история о большой любви, написанная великим драматургом, — комментирует режиссер свой замысел. — Но сама по себе она ужасна. Все мы хотим пережить любовь. Мы все ее желаем. И так было всегда! Но как сегодня рассказать зрителю эту известную историю? Вот, что нас занимает!"
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