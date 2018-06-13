В этот день актер выйдет на сцену родного Театра имени Вахтангова, где служит уже 38 лет, сообщают vesti.ru. Артист появится перед зрителями в спектакле «Дядя Ваня» режиссера Римаса Туминаса. Как отмечает Маковецкий постановка стала одним из его любимых спектаклей. «В нем все виртуозно: Чехов, режиссура Римаса Туминаса, все персонажи, музыка Фаустаса Латенаса. Я чувствую, понимаю этот спектакль, у которого сегодня будет 227-е представление», — цитируют vesti.ru артиста. Сергей Маковецкий родился 13 июня 1958 года в Киеве. В детстве актер активно занимался спортом — фигурным катанием и водным поло. Мечта стать артистом у Маковецкого появилась после того, как он сыграл Аркашу Счастливцева в школьном спектакле «Лес». Сначала актер попытался поступить в Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого, но его не приняли. Тогда Маковецкий устроился в Государственный академический театр русской драмы имени Леси Украинки монтировщиком декораций. Позже через год, все еще не оставляя мечту об актерской профессии, Маковецкий поехал в Москву и попробовал поступить в Школу-студию МХАТ, но там его тоже ждал отказ. Не теряя надежд артист подал документы в Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина и был зачислен на актерский курс. Художественным руководителем студента стала Народная артистка РСФСР Алла Александровна Казанская. В 1980 году, выпустившись из училища Маковецкий был зачислен в труппу Государственного академического театра имени Е. Б. Вахтангова, где работает по сей день. На сцене театра аткер исполнил более 20 ролей. Первой работой Маковецкого в кино стал эпизод в короткометражном фильме Николая Досталя «Ожидаются похолодание и снег». Но большую известность ему принесли роли в фильмах: «Макаров», «Про уродов и людей», «Брат-2», «72 метра», «Ликвидация», «12» и «Поп». Всего в фильмографии актера значатся 78 картин. Помимо этого Маковецкий также озвучивает героев мультфильмов. Его голосом разговаривает Князь Киевский, герой серии мультфильмов о трех богатырях. В 1998 году Сергей Маковецкий был удостоен звания Народный артист Российской Федерации за большие заслуги в области искусства.