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Самовар и старое кино
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Самовар и старое кино 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Рецептом идеального вечера с «Вечеркой» поделился актер Александр Волков.
— В моем представлении идеальный вечер должен проходить в семейном кругу за чашечкой чая с малиновым вареньем, — рассказал он. — У нас с супругой трое детей, мои родители живут вместе с нами, так что семья большая, и вечера получаются уютными. Иногда мы даже разжигаем самовар — так чай получается вкуснее.
Когда выдается свободное время, я стараюсь знакомить детей со старыми советскими фильмами. Например, со старшим сыном, ему 14 лет, мы недавно смотрели картину «Мы, нижеподписавшиеся…», а с младшим, которому шесть лет, приступили к просмотру старой доброй версии мультфильма «Ну, погоди!».
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