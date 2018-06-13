Самовар и старое кино

Рецептом идеального вечера с «Вечеркой» поделился актер Александр Волков

— В моем представлении идеальный вечер должен проходить в семейном кругу за чашечкой чая с малиновым вареньем, — рассказал он. — У нас с супругой трое детей, мои родители живут вместе с нами, так что семья большая, и вечера получаются уютными. Иногда мы даже разжигаем самовар — так чай получается вкуснее.

Когда выдается свободное время, я стараюсь знакомить детей со старыми советскими фильмами. Например, со старшим сыном, ему 14 лет, мы недавно смотрели картину «Мы, нижеподписавшиеся…», а с младшим, которому шесть лет, приступили к просмотру старой доброй версии мультфильма «Ну, погоди!».