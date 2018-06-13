Ещё
Кинопоказ для детей пройдет в Центральной библиотеке Щербинки
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Кинопоказ для детей пройдет в Центральной библиотеке Щербинки 

Администрация городского округа Щербинка 48 минут назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: страница Центральной библиотеки городского округа Щербинка в социальных сетях
Показ художественного фильма состоится 15 июня в Центральной библиотеке городского округа Щербинка.
Тематическое мероприятие для детей пройдет в рамках проекта «Киноклуб Большой Москвы».
Сотрудники Центральной библиотеки подготовили показ советской картины «В стране невыученных уроков», который был снят в 1969 году. Мультфильм создали по мотивам одноименной повести Лии Гераскиной.
Главный герой картины — двоечник Виктор Перестукин. По сюжету мальчик попадет в «Страну невыученных уроков». После просмотра дети поделятся впечатлениями о мультфильме.
Начало мероприятия запланировано на 15:00, сообщили на официальном сайте Центральной библиотеки городского округа Щербинка.
Администрация городского округа Щербинка: последние новости
Флешмоб в честь Дня России провели в Щербинке Юных жителей Щербинки пригласили на выставку иллюстраций Участники Совета Ветеранов познакомились с программой проекта «Московское долголетие»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные актеры СССР, которые не пережили 90-е2
Актеры «Джентльменов удачи» хотели бастовать
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»51
Тест: из какого фильма это животное?9
Как спивался Георгий Бурков: правда и мифы64
Видео
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
02:32
Райан Гослинг получил травму на съемках
Кино
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
02:52
Актеры «Джентльменов удачи» хотели бастовать
Кино
02:53
Красотка на всю голову или фитнес головного мозга
Кино
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
03:48
Артисты, которых убили съемки
Кино
05:24
Почему Голливуд игнорирует этого актера
Кино
10:01
Фильмы, которые всех разочаровали
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение