Кинопоказ для детей пройдет в Центральной библиотеке Щербинки

Фото: страница Центральной библиотеки городского округа Щербинка в социальных сетях

Показ художественного фильма состоится 15 июня в Центральной библиотеке городского округа Щербинка.

Тематическое мероприятие для детей пройдет в рамках проекта «Киноклуб Большой Москвы».

Сотрудники Центральной библиотеки подготовили показ советской картины «В стране невыученных уроков», который был снят в 1969 году. Мультфильм создали по мотивам одноименной повести Лии Гераскиной

Главный герой картины — двоечник Виктор Перестукин. По сюжету мальчик попадет в «Страну невыученных уроков». После просмотра дети поделятся впечатлениями о мультфильме.

Начало мероприятия запланировано на 15:00, сообщили на официальном сайте Центральной библиотеки городского округа Щербинка.