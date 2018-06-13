Сергей Маковецкий: Получать комплименты легко и радостно

В среду, 13 июня, народный артист России, всенародный любимец Сергей Маковецкий отмечает 60-летие.

Вечером он выйдет на сцену родного театра имени Евгения Вахтангова в роли Ивана Войницкого в спектакле Римаса Туминаса «Дядя Ваня». Эта роль, по признанию Сергея Васильевича, изменила его жизнь, представления о Чехове.

— Впервые вместе с Туминасом я работал в спектакле «Ревизор», где играл Городничего. Тогда я иначе увидел произведение Гоголя, его героев. Туминас открыл мне глаза на другого Гоголя. То же самое произошло со мной во время работы над спектаклем «Дядя Ваня», и происходит каждый раз, когда играю Дядю Ваню, — рассказал Маковецкий.

Художественный руководитель театра Вахтангова Римас Туминас поздравил ведущего актера и рассказал «ВМ» о том, как важен для него Сергей Маковецкий.

— Если бы не было Маковецкого, не было бы и спектакля «Дядя Ваня». Очень важно найти артиста, который точно подходит на роль. Сергей Маковецкий, не побоюсь этого слова — мой самый верный в жизни выбор актера на роль. Маковецкий в роли Дяди Вани — незаменим, что для театра — большая редкость. Когда говорят об успехе театра Вахтангова, я говорю, что в первую очередь, к успеху театр пришел благодаря актерам, равных которым нет в мире. Театр Вахтангова — театр лучших в мире артистов. Сергей Маковецкий — лучший из лучших, он — единственный, — рассказал «ВМ» Римас Туминас.

Сергей Маковецкий, отдавая предпочтение театру, активно снимается в кино. Он выбирает тот материал, который расширяет его актерский и человеческий диапазон. Одной из таких ролей стала роль следователя следственного комитета России в сериале на основе документальной истории, случившейся на трассе «Дон» в 2014 году, — «Трасса смерти». Корреспондент «ВМ» в течение двух дней наблюдала за тем, как Сергей Маковецкий создает образ следователя — профессионала высшего уровня, и общалась с актером.

Самые интересные высказывания Сергея Васильевича публикуем в день его юбилея:

МАКСИМУМ ПРАВДЫ

Сергей Маковецкий: Фильм «Трасса смерти» основан на реальных событиях. Но при этом картина — художественная, и мой герой — вымышленный персонаж. В моей работе есть момент допуска, вымысла, обобщения. Он, полковник Мельников, представитель Следственного комитета России — возглавляет следствие. Первый раз играю следователя современной России. Поскольку события, о которых рассказывается в фильме, происходили недавно, съемочная группа добивалась максимальной достоверности. В каждой роли стараюсь дойти до максимума правды. У меня есть друзья — профессиональные следователи, и мне бы не хотелось, чтобы они после премьеры увидели ошибки и сказали мне: «Сергей Васильевич, хотя бы нам позвонил и спросил». У большинства из нас неверное представление о работе правоохранительных органов . Когда играешь представителя той или иной профессии, пытаешь понять: «А в чем суть его работы?». У следователя — это анализ, анализ и еще раз анализ. Хороший следователь помнит все детали, возвращается к прошлым делам, пересматривает их, ищет взаимосвязь с новыми делами.

Хорошо, когда актер и режиссер — соавторы

Сергей Маковецкий: Один из моих любимых режиссеров Владимир Хотиненко . Снялся в шести его фильмах. Владимир Иванович и я не просто актер и режиссер, мы — соратники, иногда соавторы. Но он не всегда приглашает меня участвовать в каждом его проекте. Хорошие художники работают с теми, кто подходит на роль, и это правильно.

О популярности и критике

Сергей Маковецкий: Как сказала Фея в сказке «Золушка», приятно ездить на бал, когда ты этого заслуживаешь. Получать комплименты, конечно же, легко и радостно, но другое дело — как к ним относиться. Я всегда делю все хорошие слова, положительные отзывы о своей работе, среди которых «вы — прелесть», «вы — гений» на два, а в последнее время даже на три. А что в результате остается — складываю в трудовые заслуги.

«Вечерняя Москва» поздравляет Сергея Маковецкого с днем рождения и желает здоровья, новых ролей и благодарной публики.