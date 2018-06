Герой сердец Эрнесто Че Гевара 

14 июня 1928 года появился на свет будущий символ революции, команданте Че Гевара, одна из самых противоречивых известных личностей минувшего столетия.

Эрнесто Рафаэль Гевара Линч де ла Серна появился в семье аристократов, прожил яркую, но короткую жизнь, а после смерти стал человеком-иконой, символом борьбы и протеста. При этом большинство молодых людей, украшающих себя портретом Че, с трудом представляют, каким человеком он был, какие идеи исповедовал и против кого воевал.

Ко дню рождения легендарного революционера представляем редкие архивные фотографии и интересные факты из жизни товарища Че.

Эрнесто Гевара родился 14 июня 1928 года в аргентинском городе Росарио, в семье архитектора Эрнесто Гевары Линча (1900–1987). И отец, и мать Эрнесто Че Гевары были аргентинскими креолами, среди его предков были ирландцы, калифорнийские креолы. По материнской линии Че был потомком последнего вице-короля Перу.

На фото слева: Эрнесто Че Гевара в объятиях своей матери Селии де ла Серны, 1928 год. Справа: Эрнесто Че Гевара в возрасте пяти лет в горах Альта-Грасия с сестрой Селией.

В возрасте двух лет Эрнесто перенес тяжелейшую форму бронхиальной астмы и эта болезнь преследовала его всю жизнь. Для восстановления его здоровья семья переехала в аргентинскую провинцию Кордова.

Первые два года Эрнесто не мог посещать школу и учился на дому (научился читать в четыре года), поскольку страдал ежедневными приступами астмы. После этого он прошел с перерывами из-за состояния здоровья обучение в средней школе в Альта-Грасии. Помимо Эрнесто, которого в детстве звали Тэтэ, уменьшительное от Эрнесто, в семье было еще четверо детей: Селия, Роберто, Анна-Мария и Хуан-Мартин. Все дети получили высшее образование.

Че Гевара в юности увлекался футболом (впрочем, как и большинство мальчишек Аргентины), регби, конным спортом, гольфом, планеризмом и любил путешествовать на велосипеде. С четырех лет Гевара страстно увлекся чтением, благо в доме родителей Че находилась библиотека из нескольких тысяч книг. Эрнесто Че Гевара очень любил поэзию и даже сам сочинял стихи. Че Гевара родился в Аргентине, а Кубой заинтересовался в возрасте 11 лет, когда в Буэнос-Айрес приехал кубинский шахматист Капабланка. Эрнесто был очень увлечен шахматами.

Эрнесто был силен в точных науках, особенно в математике, но выбрал профессию врача. Че Гевара хотел посвятить свою жизнь лечению прокаженных южноамериканцев, подобно Альберту Швейцеру, перед авторитетом которого он преклонялся. В 1945 году он окончил колледж и поступил на медицинский факультет университета в Буэнос-Айресе.

Эрнесто Че Гевара с детства хотел посвятить свою жизнь лечению прокаженных южноамериканцев. Во время путешествия по Южной Америке с доктором биохимии Альберто Гранадосом они зарабатывали себе на пропитание случайными подработками: мыли в ресторанах посуду, лечили крестьян или выступали в роли ветеринаров. Когда Че с Альберто добрались до Колумбии, их арестовали за подозрительный и усталый вид.

Но начальник полиции, будучи футбольным болельщиком, знакомым с успехами в футболе Аргентины, освободил их, узнав, откуда они родом, в обмен на обещание тренировать местную футбольную команду. Команда выиграла районный чемпионат, и болельщики купили им билеты на самолет до столицы Колумбии — Боготы. На фотографии: плот «Мамбо-танго», который был подарен Эрнесто Че Геваре и Альберто Гранадо больными лепрозория Сан-Пабло.

С 1953 по 1954 год Гевара совершил свое второе длительное путешествие по странам Латинской Америки. Он побывал в Боливии, Перу, Эквадоре, Колумбии, Панаме, Сальвадоре. В Гватемале он принял участие в защите правительства президента Арбенса, после поражения которого поселился в Мексике, где работал врачом. В этот период жизни Эрнесто Гевара получил свое прозвище Че за характерное для аргентинского испанского междометие Che, которым злоупотреблял в устной речи.

5 июня 1957 года Фидель Кастро выделил колонну под руководством Че Гевары в составе 75 бойцов. Че было присвоено звание команданте (майора). В период революции на Кубе в 1956-1959 годах команданте было высшим званием среди повстанцев, которые намеренно не присваивали друг другу более высоких воинских чинов. Самые известные команданте — Фидель Кастро, Че Гевара, Камило Сьенфуэгос.

За свою жизнь Че, возглавляя партизанские отряды, был ранен в бою два раза. Он писал родителям после второго ранения: «Израсходовал две, осталось пять», имея в виду, что у него, как у кошки, семь жизней.

В ноябре 1958 года Гевара возглавил партизанскую атаку в провинции Орьенте на правительственные войска, в декабре колонна Гевары захватила стратегическую точку в провинции — город Санта-Клара в центре Кубы. В 1959 году Батиста бежал из страны, которая перешла под контроль революционеров.

С момента прихода к власти Фиделя Кастро на Кубе начались репрессии против его политических противников. После занятия повстанцами города Сантьяго-де-Куба 12 января 1959 года там был устроен показательный суд над 72 полицейскими и лицами, так или иначе связанными с режимом и обвиненными в «военных преступлениях». Все 72 были расстреляны. Казнями в гаванской крепости-тюрьме Ла-Кабанья распоряжался лично Че Гевара, назначенный комендантом тюрьмы и руководивший апелляционным трибуналом. После прихода сторонников Кастро к власти на Кубе более восьми тысяч человек были расстреляны, многие — без суда и следствия.

После победы революции Че Гевара получил кубинское гражданство, был начальником гарнизона крепости Ла-Кабанья (Гавана), директором Управления промышленного развития страны, участвовал в подготовке аграрной реформы.

В ноябре 1959 — феврале 1961 года Эрнесто Че Гевара был президентом Национального банка Кубы. В феврале 1961 года Эрнесто был назначен министром промышленности и главой Центрального совета планирования Кубы. Этот снимок — известная фотография Че в министерстве промышленности Кубы, 1963 год. Автор: швейцарский фотограф Рене Бурри (René Burri/Magnum)

В 1960 году Че Гевара во главе экономической миссии Кубы посетил страны социалистического блока, в том числе Советский Союз.

Будучи марксистом, Эрнесто Че Гевара упрекал «братские» социалистические страны СССР и Китай в навязывании беднейшим странам условий товарообмена, подобных тем, какие диктует империализм на мировом рынке.

В апреле 1965 года Эрнесто Че Гевара обратился с письмом к Фиделю Кастро о своем решении продолжать участие в революционном движении одной из стран мира и покинул Кубу.

В ноябре 1966 года Че Гевара прибыл в Боливию для организации партизанского движения. Созданный им партизанский отряд 8 октября 1967 года был окружен и разгромлен правительственными войсками. Эрнесто Че Гевара был ранен, захвачен в плен и на следующий день убит.

11 октября 1967 года его тело и тела еще шести его соратников были тайно похоронены около аэропорта в Вальегранде. В июле 1995 года было обнаружено местоположение могилы Гевары. А в июле 1997-го останки команданте были возвращены Кубе, и в октябре того же года были перезахоронены в мавзолее города Санта-Клара на Кубе.

Многие жители Латинской Америки после смерти Че начали считать его святым и обращались к нему San Ernesto de La Higuera. Недаром многие говорят, что ни один мертвый не был так похож на Христа, как Че на знакомой всему миру фотографии, где он лежит в школе на столе, окруженный боливийскими военными.

Че Гевара является национальным героем Кубы, его портрет есть на кубинских песо, в школах ежедневные занятия начинаются с песни «Мы будем как Че» (We will be like Che). В Аргентине, на родине революционера, есть множество музеев, посвященных ему, а в городе Росарио в 2008 году была установлена бронзовая 4-метровая статуя Че Гевары. В среде боливийских рабочих Че Гевара имеет статус святого — его так и называют — Святой Эрнесто, когда просят заступничества и помощи. Католическая церковь в тех краях резко выступает против такого порядка, но сделать в этой ситуации ничего не может.