Уикенд в Петербурге с 14 по 17 июня 

Премия «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», старт ЧМ-2018 и фильм Ксении Собчак об ее отце в прокате — как весело провести эти выходные в городе.
Пт 15 июня Сб 16 июня Вс 17 июня
с 12 июня
Фильм «Дело Собчака»Ксения Собчак, автор идеи докудрамы о политической травле ее отца, называет самым большим журналистским успехом фильма не интервью с президентом Путиным, а откровенный разговор о травмах со своей матерью, сенатором Людмилой Нарусовой.
c 14 июня
Фильм «Суперсемейка 2» / Incredibles 2Сиквел анимационной франшизы про счастливую семью со сверхспособностями и нехитрой сверхидеей, что настоящие супергерои — хорошие родители. В этой части Миссис Исключительная становится нарасхват в СМИ (так как лучше смотрится на экране), а ее муж вынужден сидеть дома, занимаясь воспитанием детей.
c 14 июня
Фильм «Мир будущего» / Future WorldТриллер Джеймса Франко про постапокалиптический мир по традиции с ним же в главной роли, а также Милой Йовович, Люси Лью и даже Снуп Доггом. Юноша покидает Оазис — последний уголок безопасности на Земле, — чтобы разыскать лекарство для умирающей матери. В компании робота-телохранителя он отправляется в Пустошь, где его преследует подосланный убийца.
c 14 июня
Фильм «Эскобар» / Loving PabloНастоящая удача очередного байопика знаменитого наркобарона не Хавьер Бардем в заглавной роли, а Пенелопа Крус в костюмах от Тьери Мюглера и Версаче, играющая влюбленную в Пабло Эскобара бойкую колумбийскую теледиву.
c 14 июня
Фильм «Фото на память»Российский хоррор (жанр вдруг опять вошел в нашу киномоду) про группу молодых людей, которая из-за аварии сворачивает не туда. В странном доме они находят фотоаппарат и снимок их разбитой машины.
c 14 июня
Фильм «Аферисты поневоле»В криминальной комедии дебютанта Джеймса Окли Тим Рот и Ума Турман играют супругов, спасающихся от гангстеров. Чтобы вернуть бандитам крупную сумму, они вынуждены придумать хитрую аферу.
14-31 июня-августа Anna Nova Gallery
Выставка «Панспермия»В галерее Anna Nova 14 июня открывается выставка немецкого художника Aljoscha. В ее основе — гипотеза, что жизнь на Земле появилась не в результате эволюции, а была занесена метеоритно-кометным путем. В экспозиции принимают участие и другие художники, работы которых представлены в поп-ап проекте «Звездная пыль». Это Дмитрий Каварга, Илья Федотов-Федоров, Устина Яковлева и многие другие.
14 июня 17:00 Ледовый дворец
Фестиваль Rock'n'Ball Рок-фестиваль с участием «Сплина», «Пикника», «Слота» и Кена Хенсли из Uriah Heep назначили на день открытия чемпионата и матча сборной России. Для тех, кто боится его пропустить, на одном из экранов конкурировать за внимание зрителей будет трансляция из столичных «Лужников».
14 июня 19:20 «Родина»
Спецпоказ фильма «Ностальгия»В четверг в «Родине» картину «Ностальгия» Андрея Тарковского покажут на большом экране. Главную роль в ней сыграл Олег Янковский. Лента стала первым фильмом Тарковского, снятом за границей — в Италии.
14 июня 20:00 Театра им. Комиссаржевской
Премия «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»В этом году премия «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» журнала «Собака.ru» пройдет 14 июня на сцене Театра им. Комиссаржевской. Вести ее будут журналист Ксения Собчак и актер Никита Волков. Среди номинантов 2018-го — художественный руководитель БДТ Андрей Могучий, актеры Евгений Ткачук и Елизавета Боярская, хореограф Владимир Варнава, скульптор Лев Сморгон, художница Елена Шейдлина, каллиграф Покрас Лампас, дизайнер Юрий Питенин и многие другие. Следить за трансляцией с красной дорожки можно здесь.
14 июня 20:00 бар Botanique
Концерт в пользу «Ночлежки»Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» в четверг проведет концерт «От Моцарта до джаза» на крыше бара Botanique с видом на Ботанический сад. В этот день прозвучат произведения Джорджа Гершвина, Луи Армстронга, Эллы Фицжеральд и Фрэнка Синатры.
15 июня 17:00 Порт «Севкабель»
Фестиваль Simple WineВ пятницу в пространстве самого модного кластера Васильевского острова Порт «Севкабель» пройдет Simple Wine Festival. Организаторы планируют построить самую длинную барную стойку вдоль Финского залива, составить персональные дегустационные программы, а также провести гастрономические мастер-классы. Также в программе — концерт группы «Меджикул». Подробности здесь.
15 июня 18:00 Стадион «Санкт-Петербург»
Чемпионат мира по футболу-2018С четверга в России стартует ЧМ-2018. Одним из городов, принимающих мундиаль, стал Петербург. Правда, первый матч пройдет лишь в пятницу — на футбольном поле встретятся сборные Ирана и Марокко
15 июня 19:30 Мариинский театр
Опера «Макбет» с участием Анны НетребкоВ рамках фестиваля «Звезды белых ночей», главном классическом бренде города, 15 июня леди Макбет споет сопрано номер один в мире Анна Нетребко. В роли заглавного героя — Владислав Сулимский.
15 июня 20:30 «Эрарта»
Концерт Khoomei BeatВ пятницу в «Эрарте» выступят тувинские музыканты Khoomei Beat. Они представят свой дебютный альбом Wandering the Steppe («Странствуя по степи»). Группа смешивает этническое горловое пение с экспрессией рока.
15-16 июня 19:30 Ленсовета
Спектакль «Бродский: Изгнание»На Малой сцене Театра имени Ленсовета в пятницу покажут премьеру постановки, запланированной еще при участии экс-худрука Юрия Бутусова. В спектакль вошли фрагменты поэмы «Горбунов и Горчаков», пьесы «Мрамор», стихотворения разных лет, отрывки из книги Соломона Волкова «Диалоги с Иосифом Бродским». Автор спектакля и одновременно одна из исполнительниц — Иннесса Перелыгина-Владимирова.
16 июня 11:00 Новая Голландия
«Ламбада-маркет» на Новой ГолландииСтоличная ярмарка вновь пройдет в Петербурге. Участие в ней примут 170 молодых марок одежды, украшений, товаров дома и магазинов винтажа. За музыкальную часть отвечает бриз-рок ансамбль «Ветерок», сольный проект Жени Горбунова из групп «ГШ» и «Interchain» — «Интурист», а также Денис Рябов из «Искренней музыки».
17 июня 19:00 Александринский театр
Спектакль «Оптимистическая трагедия»В пятиминутном прологе кружатся Человек-паук, Крокодил Гена, матросы в пачках маленьких лебедей. Так начинается революционный концерт на крейсере-призраке: режиссер Виктор Рыжаков вплетает рэп-баттлы, песни Вертинского, Магомаева, Pink Floyd, Queen и группы «Ленинград» в канву полузабытой советской пьесы, а их с наслаждением и остервенением распевают номинанты «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» актеры Анна Блинова, Тихон Жизневский и Дмитрий Лысенков.