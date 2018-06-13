Уикенд в Петербурге с 14 по 17 июня

Премия «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», старт ЧМ-2018 и фильм Ксении Собчак об ее отце в прокате — как весело провести эти выходные в городе.

Пт 15 июня Сб 16 июня Вс 17 июня

с 12 июня

Фильм «Дело Собчака»Ксения Собчак, автор идеи докудрамы о политической травле ее отца, называет самым большим журналистским успехом фильма не интервью с президентом Путиным, а откровенный разговор о травмах со своей матерью, сенатором Людмилой Нарусовой.

c 14 июня

Фильм «Суперсемейка 2» / Incredibles 2Сиквел анимационной франшизы про счастливую семью со сверхспособностями и нехитрой сверхидеей, что настоящие супергерои — хорошие родители. В этой части Миссис Исключительная становится нарасхват в СМИ (так как лучше смотрится на экране), а ее муж вынужден сидеть дома, занимаясь воспитанием детей.

c 14 июня

Фильм «Мир будущего» / Future WorldТриллер Джеймса Франко про постапокалиптический мир по традиции с ним же в главной роли, а также Милой Йовович , Люси Лью и даже Снуп Доггом. Юноша покидает Оазис — последний уголок безопасности на Земле, — чтобы разыскать лекарство для умирающей матери. В компании робота-телохранителя он отправляется в Пустошь, где его преследует подосланный убийца.

c 14 июня

Фильм «Эскобар» / Loving PabloНастоящая удача очередного байопика знаменитого наркобарона не Хавьер Бардем в заглавной роли, а Пенелопа Крус в костюмах от Тьери Мюглера и Версаче, играющая влюбленную в Пабло Эскобара бойкую колумбийскую теледиву.

c 14 июня

Фильм «Фото на память»Российский хоррор (жанр вдруг опять вошел в нашу киномоду) про группу молодых людей, которая из-за аварии сворачивает не туда. В странном доме они находят фотоаппарат и снимок их разбитой машины.

c 14 июня

14-31 июня-августа Anna Nova Gallery

Выставка «Панспермия»В галерее Anna Nova 14 июня открывается выставка немецкого художника Aljoscha. В ее основе — гипотеза, что жизнь на Земле появилась не в результате эволюции, а была занесена метеоритно-кометным путем. В экспозиции принимают участие и другие художники, работы которых представлены в поп-ап проекте «Звездная пыль». Это Дмитрий Каварга, Илья Федотов-Федоров, Устина Яковлева и многие другие.

14 июня 17:00 Ледовый дворец

Фестиваль Rock'n'Ball Рок-фестиваль с участием «Сплина», «Пикника», «Слота» и Кена Хенсли из Uriah Heep назначили на день открытия чемпионата и матча сборной России. Для тех, кто боится его пропустить, на одном из экранов конкурировать за внимание зрителей будет трансляция из столичных «Лужников».

14 июня 19:20 «Родина»

Спецпоказ фильма «Ностальгия»В четверг в «Родине» картину «Ностальгия» Андрея Тарковского покажут на большом экране. Главную роль в ней сыграл Олег Янковский . Лента стала первым фильмом Тарковского, снятом за границей — в Италии.

14 июня 20:00 Театра им. Комиссаржевской

14 июня 20:00 бар Botanique

Концерт в пользу «Ночлежки»Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» в четверг проведет концерт «От Моцарта до джаза» на крыше бара Botanique с видом на Ботанический сад. В этот день прозвучат произведения Джорджа Гершвина Луи Армстронга , Эллы Фицжеральд и Фрэнка Синатры.

15 июня 17:00 Порт «Севкабель»

Фестиваль Simple WineВ пятницу в пространстве самого модного кластера Васильевского острова Порт «Севкабель» пройдет Simple Wine Festival. Организаторы планируют построить самую длинную барную стойку вдоль Финского залива, составить персональные дегустационные программы, а также провести гастрономические мастер-классы. Также в программе — концерт группы «Меджикул». Подробности здесь.

15 июня 18:00 Стадион «Санкт-Петербург»

Чемпионат мира по футболу-2018С четверга в России стартует ЧМ-2018. Одним из городов, принимающих мундиаль, стал Петербург. Правда, первый матч пройдет лишь в пятницу — на футбольном поле встретятся сборные Ирана и Марокко

15 июня 19:30 Мариинский театр

Опера «Макбет» с участием Анны НетребкоВ рамках фестиваля «Звезды белых ночей», главном классическом бренде города, 15 июня леди Макбет споет сопрано номер один в мире Анна Нетребко . В роли заглавного героя — Владислав Сулимский

15 июня 20:30 «Эрарта»

Концерт Khoomei BeatВ пятницу в «Эрарте» выступят тувинские музыканты Khoomei Beat. Они представят свой дебютный альбом Wandering the Steppe («Странствуя по степи»). Группа смешивает этническое горловое пение с экспрессией рока.

15-16 июня 19:30 Ленсовета

Спектакль « Бродский : Изгнание»На Малой сцене Театра имени Ленсовета в пятницу покажут премьеру постановки, запланированной еще при участии экс-худрука Юрия Бутусова . В спектакль вошли фрагменты поэмы «Горбунов и Горчаков», пьесы «Мрамор», стихотворения разных лет, отрывки из книги Соломона Волкова «Диалоги с Иосифом Бродским». Автор спектакля и одновременно одна из исполнительниц — Иннесса Перелыгина-Владимирова.

16 июня 11:00 Новая Голландия

«Ламбада-маркет» на Новой ГолландииСтоличная ярмарка вновь пройдет в Петербурге. Участие в ней примут 170 молодых марок одежды, украшений, товаров дома и магазинов винтажа. За музыкальную часть отвечает бриз-рок ансамбль «Ветерок», сольный проект Жени Горбунова из групп «ГШ» и «Interchain» — «Интурист», а также Денис Рябов из «Искренней музыки».

17 июня 19:00 Александринский театр