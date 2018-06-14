В Киргизии прошла премьера новой киноленты «Соленая долина»

В Доме кино прошел премьерный показ новой картины известного киргизского режиссера и сценариста, заслуженного деятеля искусств республики Геннадия Базарова «Соленая долина».

Картину сняли по пьесе народного писателя КР, прозаика и драматурга Мурзы Гапарова. Показ киноленты был приурочен к 60-летию со дня образования национальной телерадиокомпании (КТРК) и 50-летию студии «Киргизтелефильм».

— Пьеса замечательного драматурга Мурзы Гапарова «Соленая долина» довольно широко известна, но мне пришлось переписать сценарий с учетом реалий сегодняшнего дня, — рассказал режиссер. — Фабула фильма предельно проста: в «Соленой долине» жизнь свела семерых людей разных профессий, пристрастий и взглядов. В дальнейшем ситуация складывается так, что каждый из персонажей начинает задумываться, кто он и зачем живет. Фильм, как и пьеса, — метафоричен, иносказателен. Это философское произведение сейчас очень актуально и, думаю, найдет своего зрителя.

Главные роли в картине исполнили известные в Киргизии актеры Сакыбек Карабаев, Насира Мамбетова, Замирбек Сооронбаев, Гульсина Чотонова, Жамиля Сыдыкбаева, Марат Алышпаев и Уланбек Султангазиев.

Вместе с тем Ожидается, что картина выйдет в широкий прокат уже в следующем году. До этого Геннадий Базаров планирует представить свою работу на нескольких кинофестивалях.