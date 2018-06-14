Неформатные красотки Голливуда

Актрисы всегда были эталоном красоты. Изящные черты лица и женственные формы считались обязательными для девушек, которые мечтали блистать на киноэкране. Но за последние пару десятков лет в Голливуде появились артистки, которые далеки от идеала. Но зрители любят их именно за особенности внешности и, конечно же, талант и харизму.

1. Барбра Стрейзанд . Актрису отличает выдающийся во всех смыслах нос. Но он не помешал ей стать актрисой, певицей, продюсером и получить массу наград и премий, включая два «Оскара».

2. Вупи Голдберг . Своеобразные черты лица и совсем немодельная фигура — именно так выглядит Вупи. Но в этой потрясающей женщине столько позитива, что Голливуд полюбил её навечно.

3. Тильда Суинтон. Андрогинная внешность Тильда совершенно не вписывается в стандарты. Она начинала в артхаусном кино, но потом режиссёры стали активно приглашать её и в другие проекты. Сегодня присутствие фамилии актрисы в титрах гарантирует кассу.

4. Сара Джессика Паркер . Актрису неоднократно называли некрасивой по причине сильно вытянутого лица и тяжёлой челюсти. Но при этом девушки всего мира подражают её героине из сериала «Секс в большом городе» и считают её настоящей модной иконой.