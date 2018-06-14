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Неформатные красотки Голливуда
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Неформатные красотки Голливуда 

Рамблер 11 часов назад
Актрисы всегда были эталоном красоты. Изящные черты лица и женственные формы считались обязательными для девушек, которые мечтали блистать на киноэкране. Но за последние пару десятков лет в Голливуде появились артистки, которые далеки от идеала. Но зрители любят их именно за особенности внешности и, конечно же, талант и харизму.
1. Барбра Стрейзанд. Актрису отличает выдающийся во всех смыслах нос. Но он не помешал ей стать актрисой, певицей, продюсером и получить массу наград и премий, включая два «Оскара».
2. Вупи Голдберг. Своеобразные черты лица и совсем немодельная фигура — именно так выглядит Вупи. Но в этой потрясающей женщине столько позитива, что Голливуд полюбил её навечно.
3. Тильда Суинтон. Андрогинная внешность Тильда совершенно не вписывается в стандарты. Она начинала в артхаусном кино, но потом режиссёры стали активно приглашать её и в другие проекты. Сегодня присутствие фамилии актрисы в титрах гарантирует кассу.
4. Сара Джессика Паркер. Актрису неоднократно называли некрасивой по причине сильно вытянутого лица и тяжёлой челюсти. Но при этом девушки всего мира подражают её героине из сериала «Секс в большом городе» и считают её настоящей модной иконой.
5. Ума Турман. Крупный нос, мужеподобная фигура, высокий рост и огромные ноги — это Ума Турман, муза режиссёра Квентина Тарантино и актриса, которую многажды признавали красавицей. Кто не согласится с тем, что она действительно восхитительна?
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