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Семейный спектакль «Откуда берутся герои?!» на ВДНХ
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Семейный спектакль «Откуда берутся герои?!» на ВДНХ 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
Настоящие герои для детей — их папы. В День отца, 17 июня, в лектории павильона «Рабочий и колхозница» пройдет семейный спектакль о реальных и выдуманных героях.
Каким должен быть идеальный герой? Как Бэтмен, Зорро, Геракл? Или же как рыцарь, самый древний и известный во всех уголках мира? Нужны ли ему доспехи, волшебные предметы и способности? А вдруг им может стать самый обыкновенный человек? И каждый папа — настоящий герой?
Интерактивный спектакль поставлен в жанре театра теней. Детей он может привлечь своей красочностью, а взрослых — популярной бардовской и рок-музыкой. Маленькие зрители тоже смогут поучаствовать в спектакле и представить своего героя.
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