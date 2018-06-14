Семейный спектакль «Откуда берутся герои?!» на ВДНХ

Настоящие герои для детей — их папы. В День отца, 17 июня, в лектории павильона «Рабочий и колхозница» пройдет семейный спектакль о реальных и выдуманных героях.

Каким должен быть идеальный герой? Как Бэтмен, Зорро, Геракл? Или же как рыцарь, самый древний и известный во всех уголках мира? Нужны ли ему доспехи, волшебные предметы и способности? А вдруг им может стать самый обыкновенный человек? И каждый папа — настоящий герой?

Интерактивный спектакль поставлен в жанре театра теней. Детей он может привлечь своей красочностью, а взрослых — популярной бардовской и рок-музыкой. Маленькие зрители тоже смогут поучаствовать в спектакле и представить своего героя.