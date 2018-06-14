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Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику
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Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику 

Рамблер 11 часов назад
В 1964 году на экраны вышла французская лента «Анжелика — маркиза ангелов». История про красавицу-авантюристку моментально покорила публику, а актёры, снявшиеся в фильме, стали кумирами. Успех фильма способствовал появлению продолжений, хотя не все они были столь же удачны. Как сложилась жизнь исполнительницы главной роли?
Мишель Мерсье пригласили участвовать в съёмках, когда ей было 25. В фильме Мишель пришлось появиться в откровенных сценах, но это лишь добавило ей популярности. Кстати, в СССР «Анжелику — маркиза ангелов» показали в кинотеатрах лишь в 1968 году, при этом все эротические эпизоды вырезали. Увы, Анжелика сыграла с Мишель злую шутку — к актрисе так прилил этот образ, что в других ролях она не смогла понравится зрителям. Несмотря на то, что Мерсье снималась довольно много, ни один фильм не принёс ей славы, сравнимой с фильмами про Анжелику. В восьмидесятые годы Мишель отдала предпочтение театру, но и здесь не преуспела. В девяностые годы артистке стало настолько тяжело, что она выставила на продажу костюмы, в которых снималась в историях про Анжелику.
Личная жизнь у Мишель Мерсье была бурной. Она четырежды была замужем: дважды официально и дважды в гражданском браке, но детьми так и не обзавелась. Сейчас Мишель 79, она живёт в Каннах и время от времени посещает кинофестивали.
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