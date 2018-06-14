Ещё
Павел Лунгин: Говорухин был образцом для всех режиссеров
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет

Павел Лунгин: Говорухин был образцом для всех режиссеров 

ТАСС 12 минут назад
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/ Народный артист РФ, режиссер, председатель комитета Государственной думы по культуре Станислав Говорухин был образцом для всех российских режиссеров.
Об этом ТАСС сказал в четверг Павел Лунгин, узнав о смерти Говорухина.
"Говорухин во многом был для нас образцом — режиссера, мужчины, джентльмена, — отметил Лунгин. — Это был человек, который занимался только тем, что ему было интересно и близко. Внутренне он был очень собранным человеком, он, действительно, любил искусство".
По словам Лунгина, именно Говорухин открыл публике Владимира Высоцкого. «Они дружили, Владимир снимался в его фильмах, мы открывали Высоцкого благодаря Станиславу Сергеевичу», — сказал режиссер.
ТАСС: последние новости
Биография Станислава Говорухина Александр Домогаров исполнит роль лидера русской колонии военнопленных в Японии СМИ: Аль Пачино сыграет в новом фильме Квентина Тарантино
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов7
Известные актеры СССР, которые не пережили 90-е2
У «Игры престолов» появится приквел
Артисты, которых убили съемки2
Видео
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
10:38
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику
Кино
11:21
Неформатные красотки Голливуда
Кино
02:32
Райан Гослинг получил травму на съемках
Кино
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
02:52
Актеры «Джентльменов удачи» хотели бастовать
Кино
02:53
Красотка на всю голову или фитнес головного мозга
Кино
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение