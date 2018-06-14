Павел Лунгин: Говорухин был образцом для всех режиссеров

Об этом ТАСС сказал в четверг Павел Лунгин , узнав о смерти Говорухина.

"Говорухин во многом был для нас образцом — режиссера, мужчины, джентльмена, — отметил Лунгин. — Это был человек, который занимался только тем, что ему было интересно и близко. Внутренне он был очень собранным человеком, он, действительно, любил искусство".

По словам Лунгина, именно Говорухин открыл публике Владимира Высоцкого. «Они дружили, Владимир снимался в его фильмах, мы открывали Высоцкого благодаря Станиславу Сергеевичу», — сказал режиссер.