Как триллеры выглядят без спецэффектов

В фильмах ужасов спецэффекты должны быть особенно качественными, ведь неудачное решение сделает пугающее нелепым. Когда-то режиссёрам было проще и дешевле привлечь гримёров и декораторов для создания ужасающего антуража, но сейчас даже в малобюджетных триллерах используется компьютерная графика.

1. Фильм «Невидимка» Пола Верховена вышел в 20о0 году. Он едва отбил вложенные деньги, однако критики почти единогласно признали, что спецэффекты в ужастики были отличные.

2. Триллер «Звонок», снятый Гором Вербински , представили в 2002 году. Этот фильм породил массовое увлечение японскими комиксами. Любопытно, что демонический образ главной героини — результат работы гримеров, а вовсе не специалистов по компьютерным эффектам.

3. Готический ужастик «Багровый пик» режиссёра Гильермо дель Торо 2015 года взорвал кинематографический мир спецэффектами. Но здесь как раз пришлось привлечь компьютерщиков, которые активно сотрудничали с гримёрами и декораторами.

4. Приквел классики ужасов 1982 года фильм «Нечто» снял в 2011 Маттис ван Хейнигена мл. Спецэффекты, вызывающие настоящее отвращение, создали специалисты.