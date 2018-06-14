Эти знаменитости решились на суицид

Жизнь звёзд кажется сплошным праздником. У них нет бытовых проблем, их не волнуют финансы, им не требуется думать о том, как обеспечить будущее детей. Однако даже у знаменитостей случаются тяжёлые моменты, они впадают в депрессии и даже пытаются уйти из жизни.

1. Актриса Дрю Бэрримор впервые появилась на экране в четырёхлетнем возрасте. Ранняя слава и вращение в киношных кругах не пошли малышке на пользу. В 9 она начала курить, в 11 попробовала спиртное, в 12 — наркотики. К этому добавились проблемы с матерью. В 14 лет Дрю совершила попытку суицида, перерезав вены. Актрису спасли, после этого она изменила свою жизнь и стала успешной артисткой.

2. Певец и композитор Элтон Джон в семидесятые годы скрывал принадлежность к сексуальному меньшинству. Его карьера была на взлёте, и Джон полагал, что признание в гомосексуализме убьёт её. По этой же причине он принял решение жениться, но за несколько дней до торжества предпринял попытку самоубийства, засунув голову в духовку. К счастью, всё завершилось благополучно.

3. Принцесса Диана была любимицей миллионов, но, увы, собственный муж игнорировал её. Жизнь в Букингемском дворце вряд ли можно назвать счастливым этапом в жизни Дианы. Она несколько раз пыталась свести счёты с жизнью. Эти попытки оказались неудачными, но Диана погибла в возрасте 36 лет в автокатастрофе.