Он умел жить, делал все вкусно: Башаров рассказал о великом Говорухине

Актер Марат Башаров рассказал «Звезде» о великом режиссере Станиславе Говорухине, вместе с которым ушла целая эпоха.

«Как жаль, он был великий художник, режиссер, человек, мужчина, мужик настоящий! Интеллигентнейший, умный, с потрясающим чувством юмора. Это большая утрата для всех. Я иду сейчас и у меня ноги подкосились», — сказал Башаров.

По его словам, Говорухин был великим и режиссером, и человеком. Все, за что он ни брался, Говорухин делал «вкусно».

«Как он любил жить, умел жить. Он все делал очень красиво и вкусно. Он однажды меня научил пить водочку, показал, как правильно уметь наслаждаться едой и жизнью. Я счастлив, что у меня была возможность сняться у этого человека», — добавил артист.

Марат Башаров отметил, что режиссер потрясающе рисовал картины, а также красиво ухаживал за женщинами, будучи человеком, обладающим тонким чувством юмора.

«А как он писал картины. Какие у него были тонкие шутки. Как он умел ухаживать за женщинами. Как он чувствовал кадр. Великий режиссер. Эпоха ушла», — подытожил Башаров.

Станислав Говорухин скончался утром 14 июня в Подмосковье на 83-м году жизни.