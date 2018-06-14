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Он умел жить, делал все вкусно: Башаров рассказал о великом Говорухине
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Он умел жить, делал все вкусно: Башаров рассказал о великом Говорухине 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
С уходом режиссера Станислава Говорухина ушла целая эпоха, поскольку он был великим человеком, заявил актер Марат Башаров.
Актер Марат Башаров рассказал «Звезде» о великом режиссере Станиславе Говорухине, вместе с которым ушла целая эпоха.
«Как жаль, он был великий художник, режиссер, человек, мужчина, мужик настоящий! Интеллигентнейший, умный, с потрясающим чувством юмора. Это большая утрата для всех. Я иду сейчас и у меня ноги подкосились», — сказал Башаров.
По его словам, Говорухин был великим и режиссером, и человеком. Все, за что он ни брался, Говорухин делал «вкусно».
«Как он любил жить, умел жить. Он все делал очень красиво и вкусно. Он однажды меня научил пить водочку, показал, как правильно уметь наслаждаться едой и жизнью. Я счастлив, что у меня была возможность сняться у этого человека», — добавил артист.
Марат Башаров отметил, что режиссер потрясающе рисовал картины, а также красиво ухаживал за женщинами, будучи человеком, обладающим тонким чувством юмора.
«А как он писал картины. Какие у него были тонкие шутки. Как он умел ухаживать за женщинами. Как он чувствовал кадр. Великий режиссер. Эпоха ушла», — подытожил Башаров.
Станислав Говорухин скончался утром 14 июня в Подмосковье на 83-м году жизни.
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