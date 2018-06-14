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Иван Колесников назвал Говорухина своим «счастливым билетом»
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Иван Колесников назвал Говорухина своим «счастливым билетом» 

360tv.ru 1 час назад
В четверг, 14 июня, из жизни ушел режиссер и депутат Госдумы Станислав Говорухин. Актер Иван Колесников прокомментировал «360» смерть режиссера.
Соболезнования, пожалуй, всем, потому что уходит целая эпоха
Иван Колесниковактер.
«Для меня Станислав Сергеевич — это вообще счастливый билет, который мне он выдал. И он останется со мной всегда. Это ужасно, это печально, это жизнь. Конечно же, соболезнования Галине Борисовне, ну и вообще всем-всем. Это потеря для всех. Целая эпоха, которая была очень-очень хорошая, и, к сожалению, она уходит», — сказал Колесников.
В четверг спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил коллегам о смерти Станислава Говорухина. Депутаты почтили память режиссера минутой молчания.
Сказали приятные слова и выразили соболезнования по поводу смерти режиссера уже многие артисты и коллеги Говорухина. Актер Борис Каморзин, который снялся в последнем фильме режиссера «Конец прекрасной эпохи», назвал смерть режиссера потерей для всего российского кинематографа.
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