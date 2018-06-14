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В Ейске откроется VI Всероссийский кинофестиваль «Провинциальная Россия»
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В Ейске откроется VI Всероссийский кинофестиваль «Провинциальная Россия» 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
15 июня в 18:30 на звездной дорожке гости кинопраздника увидят актеров, режиссеров, сценаристов и других участников фестиваля — актрису и депутата Госдумы Елену Драпеко, актрис Ольгу Прокофьеву и Ирину Климову, актера и кинорежиссера Артема Михалкова, актеров театра и кино Екатерину Шпица, Екатерину Волкову, Сергея Мухина, Тимура Ефременков.а и других.
В жюри VI фестиваля приглашены режиссер и актриса Елена Цыплакова, актриса Валентина Теличкина, актер театра и кино, кинорежиссер и сценарист Евгений Ткачук.
Первый день завершится лазерным шоу, выступлением певицы Анастасии Стоцкой и праздничным фейерверком.
В конкурсную программу отобраны 9 фильмов российских режиссеров: «Гупешка» Влада Фурмана, «Доминика» Олега Агейчева, «Жги» Кирилла Плетнева, «Жили-были» Эдуарда Парри, «Из Уфы с любовью» Айнура Аскарова, «Мастерская» Владимира Аленикова, «Ничей» Евгения Татарова, «Сын» Славы Росса, «Частное пионерское 3» Александра Карпиловского.
В качестве «гостя» фестиваля будет представлена картина «Довлатов» режиссера Алексея Германа.
В течение нескольких дней на Театральной площади и в парке культуры и отдыха имени И. М. Поддубного пройдут внеконкурсные показы популярных кинолент. Участники фестиваля по традиции будут встречаться с жителями района.
Закроется фестиваль «Провинциальная Россия» 19 июня в городском Доме культуры. Победителей определят в шести номинациях: «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучший сценарий», «Лучшая операторская работа», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший фильм», сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.
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