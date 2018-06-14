В Ейске откроется VI Всероссийский кинофестиваль «Провинциальная Россия»

Первый день завершится лазерным шоу, выступлением певицы Анастасии Стоцкой и праздничным фейерверком.

В качестве «гостя» фестиваля будет представлена картина «Довлатов» режиссера Алексея Германа

В течение нескольких дней на Театральной площади и в парке культуры и отдыха имени И. М. Поддубного пройдут внеконкурсные показы популярных кинолент. Участники фестиваля по традиции будут встречаться с жителями района.

Закроется фестиваль «Провинциальная Россия» 19 июня в городском Доме культуры. Победителей определят в шести номинациях: «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучший сценарий», «Лучшая операторская работа», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший фильм», сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.