«Потрясающий режиссер и настоящий патриот»: Егор Кончаловский ‐ о Говорухине

«Очень жаль что мы потеряли такого замечательного человека. Не только потрясающего режиссера, который останется в сердцах зрителей своими легендарными картинами, но и как общественного деятеля и настоящего патриота нашей страны. Неравнодушного, мудрого, но при этом простого. Очень большой человек», — сказал режиссер.

Кончаловский отметил, что «после художника, слава богу, остаются его работы» и выразил сожаление, что люди этого поколения все чаще покидают нас.