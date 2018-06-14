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«Потрясающий режиссер и настоящий патриот»: Егор Кончаловский ‐ о Говорухине
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«Потрясающий режиссер и настоящий патриот»: Егор Кончаловский ‐ о Говорухине 

360tv.ru 1 час назад
Режиссер и депутат Госдумы Станислав Говорухин умер 14 июня. Режиссер Егор Кончаловский прокомментировал «360» смерть коллеги.
«Очень жаль что мы потеряли такого замечательного человека. Не только потрясающего режиссера, который останется в сердцах зрителей своими легендарными картинами, но и как общественного деятеля и настоящего патриота нашей страны. Неравнодушного, мудрого, но при этом простого. Очень большой человек», — сказал режиссер.
Кончаловский отметил, что «после художника, слава богу, остаются его работы» и выразил сожаление, что люди этого поколения все чаще покидают нас.
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